España registra 519 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 24% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 519 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto supone un 24% por encima del valor normal para este punto del año hidrológico, cuando se suelen situar en 417 l/m2.

Las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco. En especial, destacan la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, las lluvias también se sitúan por encima de lo normal en ambos, especialmente en Canarias, donde en muchas zonas superan esos valores en más del doble. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de abril, el organismo estatal explica que las precipitaciones afectaron al norte y a la mitad oeste de la Península, así como a ambos archipiélagos, salvo en Fuerteventura.

En concreto, se superaron los 10 l/m2 en el cuadrante suroeste peninsular, en áreas de Galicia y del noroeste de Castilla y León, así como en una franja que recorre Cantabria, País Vasco, Navarra y el Pirineo. A su vez, también se acumularon estas cantidades en el norte de las islas canarias de mayor relieve y en el norte de Mallorca (donde se llegó a los 30 l/m2), así como en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

En la Península también se superaron los 30 l/m2 en el Pirineo navarro e ilerdense, en Málaga y en la sierra de Gredos. Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios, AEMET menciona los 31 l/m2 en Vigo/Peinador; los 29 l/m2 en el aeropuerto de Málaga; los 27 l/m2 en Pontevedra; los 26 l/m2 en Ceuta; los 21 l/m2 en Izaña y los 15 l/m2 en el aeropuerto de Córdoba. El día 8 se registraron precipitaciones en la mitad oeste peninsular y en menor medida en el norte de todas las islas canarias.