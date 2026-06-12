España registra 601 l/m2 de lluvias acumuladas desde octubre, un 13% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre de 2025 se cifran en 601 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto representa alrededor de un 13% más del valor habitual correspondiente a dicho periodo, cifrado en 533 l/m2.

Las lluvias acumuladas presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y el País Vasco, y en la mitad sur de la provincia de Almería. En este sentido, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, así como en algunos sectores de la fachada mediterránea y del noroeste.

En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, según el organismo estatal. En este caso la nota discordante la marca el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo que va del 3 al 9 de junio, las precipitaciones afectaron al tercio norte y al cuadrante noreste de la Península, al Levante y al norte de las islas canarias de mayor relieve. De hecho, se superaron los 10 l/m2 en la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en zonas del litoral de la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Fueron más abundantes en esta última. En puntos del Pirineo ilerdense, se llegaron a acumular más de 60 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET destaca los 28 l/m2 en San Sebastián/Igeldo; los 26 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa; los 14 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona; los 11 l/m2 en Santander/Parayas; los 10 l/m2 en el aeropuerto de Reus y los 8 l/m2 en Castellón/Almazora. El día 10 apenas se registraron precipitaciones.