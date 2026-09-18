España registra 643 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 6% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 643 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 6% más de lo habitual para estas fechas, que se sitúa en 614 l/m2.

Las lluvias acumuladas superan la media en la mayor parte de la Península, según el organismo estatal. Las excepciones más relevantes en este sentido se encuentran en una franja del cantábrico (entre Asturias y Navarra), en las provincias de Burgos y Teruel y parte del cuadrante noreste y en la mitad sur de Almería.

Por el contrario, los superávits más significativos se localizan en zonas de la mitad sur peninsular, con valores que superan el 150% de la precipitación normal en algunos puntos. En el ámbito insular, los valores por encima de lo normal se limitan a Ibiza. Esta anomalía positiva es especialmente marcada en Canarias, donde extensas zonas sobrepasan en más del doble los registros climatológicos normales.

Durante el periodo comprendido entre el 9 y el 15 de septiembre, AEMET ha explicado que las precipitaciones afectaron a la cornisa cantábrica, al cuadrante sureste de la Península, a la mitad este de Cataluña, al archipiélago balear y en menor medida a puntos de los sistemas central e ibérico y a las Canarias de mayor relieve.

En este marco, las cantidades más destacadas superaron los 80 l/m2 en Girona y los 40 l/m2 en Mallorca y en el litoral de Alicante. Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal ha hablado de los 36 l/m2 en Palma de Mallorca/Son Sant Joan, los 26 l/m2 en Murcia, los 24 l/m2 en Palma de Mallorca/CMT, los 23 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona, los 20 l/m2 en Asturias/Avilés y los 16 l/m2 en Murcia/Alcantarilla.

Además, AEMET ha informado de que el día 16 se registraron precipitaciones intensas en Cataluña y en el interior de la Comunidad Valenciana, así como en Mallorca. Las cantidades acumuladas superaron los 80 l/m2 y alcanzaron localmente valores próximos a los 100 l/m2, especialmente en puntos de Cataluña y del interior de Valencia.