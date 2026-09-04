Más de 90 estaciones de AEMET registraron ayer 40ºC o más: "Algo muy extraordinario para estar ya en septiembre"

Archivo - Un joven se refresca durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Más de 90 estaciones de las 840 que componen la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron este jueves máximas de 40ºC o más, según ha informado el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo. "Una cifra desde luego muy sobresaliente, muy extraordinaria para estar ya en el mes de septiembre", ha destacado.

Del Campo ha señalado que las temperaturas más altas de este 2026 se han dado fuera de los meses en los que habitualmente se registran, julio y agosto. A juicio del portavoz de AEMET, esto puede suponer "una muestra más" de cómo las condiciones de pleno verano se extienden en el tiempo, incluso más allá de los límites de la estación veraniega.

AEMET ha señalado que Sevilla-Tablada ha igualado este jueves la temperatura más alta del año en España: 45,1°C. Esta temperatura se midió también en Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba) el 22 y 23 de junio respectivamente. "Es muy poco frecuente que las temperaturas máximas anuales se den fuera de julio y agosto", ha indicado el organismo estatal a través de un mensaje en 'X'.

Además, el Cabo de Greus (Girona) ha llegado a una mínima de 27,7ºC y Guadalcanal (Sevilla) a una de 27,2ºC y puntos del Mediterráneo y de la mitad sur peninsular no han bajado de 26ºC. "Ha sido una madrugada muy cálida preludio de una jornada, de nuevo, en la que se esperan valores muy altos para la época del año", ha señalado AEMET.