España registró 1.427 crías de cerceta pardillas en 2025, un 77% más que el año anterior, que ya fue de récord. - MITECO

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La temporada de reproducción de la cerceta pardilla de 2025 se ha saldado con 172 hembras reproductoras y 1.427 crías, un 32% y un 77% más que en 2024, temporada que registró datos récord con 130 hembras con polladas y 806 pollos, según ha informado este jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

"El análisis de la serie consolida así el mejor escenario reproductor de la especie en las dos últimas décadas y muestra que la productividad global del conjunto de la población se mantiene en niveles favorables", ha celebrado Transición Ecológica, que coordina el Grupo de Trabajo de la especie.

En lo que se refiere a la distribución territorial, esta es similar a la de ejercicios anteriores, con Andalucía como núcleo principal, con 108 polladas y 948 pollos, seguida por la Comunidad Valenciana, con 49 hembras con pollos y 375 pollos. A más distancia se encuentra Baleares (6 hembras y 30 pollos), la Región de Murcia (5 hembras y 42 pollos), Cataluña (3 hembras y 25 pollos) y Castilla-La Mancha (1 hembra y 7 pollos).

A juicio de Transición Ecológica, esta recuperación se debe en gran medida a las acciones de conservación de la especie y de restauración del hábitat, coordinadas a escala estatal e impulsadas en el marco del Grupo de Trabajo de la especie y por el proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Además, se suman a las buenas condiciones hidrológicas de los dos últimos años, especialmente en el entorno del Guadalquivir.

Entre las medidas está mantener el seguimiento coordinado a escala estatal a través del Grupo de Trabajo están consolidar la conservación de los humedales de mayor relevancia para la especie, y profundizar en el análisis de la variabilidad interanual asociada al régimen hídrico, especialmente en zonas sometidas a estrés hídrico recurrente.

El Grupo de Trabajo está compuesto por administraciones ambientales y expertos y se reúne de manera anual para poner en común los datos poblacionales de este pato catalogado en situación crítica en España, así como analizar los avances en las acciones de conservación que se han llevado a cabo y los acuerdos para desarrollar nuevas medidas.