España registró 429 l/m2 desde el inicio del año hidrológico hasta el 10 de febrero, la cifra más alta desde 2000-2001

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001, según ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

"Entre el 1 de octubre de 2025 y el 10 de febrero de 2026 se han acumulado en el conjunto de la España peninsular 429 l/m2. Sólo podemos comparar esta cifra con meses completos. Así pues, comparando con las lluvias entre el 1 de octubre y 31 de enero de años anteriores, en tres ocasiones se había superado la cifra de 429 l/m2: En 2000-2001 (482 l/m2), 1995-96 (462 l/m2) y 1996-97 (452 l/m2)", ha señalado.

Desde el inicio de 2026, España ya ha registrado un total de nueve borrascas de gran impacto. La que se espera que sea la última de este 2026, 'Oriana', provocará tiempo adverso este viernes y sábado en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de viento de más de 100 kilómetros por hora (km/h) en el este peninsular, temporal marítimo, lluvias y nevadas en cotas bajas (700 metros en el norte este viernes y 500 m el sábado), según ha informado este viernes el propio portavoz.