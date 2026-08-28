España registró ayer un contraste térmico, con 40ºC en Levante y 15ºC en noreste, y lluvia en este peninsular

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) - España registró este jueves un marcado contraste térmico entre el Levante peninsular, que se acercó a máximas de 40ºC, y el noreste, que apenas superó los 15ºC, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Además, se acumularon más de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en Tenerife y Pontevedra.

En concreto, Garrucha (Almería) registró 39,4ºC, la máxima del país. Le siguió Molina de Segura (Murcia), con 38,3ºC; y Murcia capital, con 38,2ºC. Por su parte, Valencia ciudad registró 36,2ºC y Figueres en el Empordá, 36,2ºC. Por contraste, el aeropuerto de León se quedó en 16,2ºC de máxima y Benavente (Zamora), en 18,6ºC.

Además, Camacho ha explicado que este viernes se ha amanecido con temperaturas "más propias de otoño que de finales de agosto" en muchos puntos del interior y norte de la Península. De hecho, se ha rozado la helada en las estaciones de montaña de la red principal, con 0,1ºC de mínima esta noche en el Puerto del Pico (Ávila).

Por su parte, la mínima en el aeropuerto de Salamanca ha sido de 6,3ºC. En cambio, en el Mediterráneo se han continuado registrando las noches tórridas, con 28ºC de mínima en Sóller (Mallorca); 27,1ºC en el Puerto de Palma; 27ºC en el casco antiguo de Barcelona; o 26,4ºC en L'Estarlit en la Costa Brava.

En lo que se refiere a las precipitaciones, el acumulado máximo en 24 horas fue de 32,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en Agulo (Gomera). En líneas generales, hubo bastantes estaciones en el norte de las islas montañosas en Canarias que recogieron valores entre 10 y 20 l/m2 de precipitación ayer.

En la Península, el valor superior correspondió a A Cañiza (Pontevedra), donde se recogieron 32,2 l/m2; seguidos por los 26,8 l/m2 de Becerreá (Lugo) y los 26,6 l/m2 en Mesón Erosa (Ourense). En Asturias, los totales de lluvias en 24 horas fueron más pequeños pero se produjeron fenómenos de convección violenta que dieron lugar a chubascos muy intensos.

Como ejemplo, menciona los registrados en las estaciones de Cabo Peñas con un total de 20,2 l/m2 en una hora y 14,8 l/m2 en diez minutos; en Camuño, con 9,2 l/m2 en diez minutos; y en Oviedo, con un total de 8,4 l/m2 en diez minutos y 11,6 l/m2 en una hora.

En cuanto a las rachas de viento, se siguieron registrando valores extraordinarios en las cumbres de Sierra Nevada y en los montes de la Cantábrica y en Pirineos que superaron los 100 kilómetros por hora (km/h). De nuevo, el valor máximo se registró en el radiotelescopio de Sierra Nevada, con un valor huracanado de 130,7 km/h, aunque fue sensiblemente inferior al del día anterior.