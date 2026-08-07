España registró su día más caluroso desde al menos 1940 el pasado 5 de julio, en la segunda ola de calor del verano

España registró su día más caluroso desde al menos 1940 el 5 de julio, durante la segunda ola de calor del verano. - AEMET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registró su día más caluroso desde al menos 1940 el pasado 5 de julio, durante una de las jornadas en las que se desarrolló la segunda ola de calor del verano de 2026, según ha señalado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Las masas de aire sobre nuestro entorno geográfico llevan desde mediados de mayo con temperaturas muy superiores a lo normal. El 5 de julio alcanzaron su mayor valor desde, al menos, 1940", ha indicado el organismo estatal a través de su perfil en 'X'.