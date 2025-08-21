España sale de la lista de los diez países más atacados por hackers activistas, según un centro de ciberseguridad

SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa ZIUR ha publicado un nuevo informe de Ciberinteligencia Industrial en el que destaca la desaparición de España de la lista de los 10 países más atacados por el 'hacktivismo'.

Desde ZIUR han apuntado que, mientras que en el documento correspondiente al primer trimestre de 2025 alertaba de un "aumento drástico" en la cantidad de ataques registrados hacia entidades del Estado, en el informe referente al segundo trimestre del año señala que España ya no se encuentra entre los países europeos más atacados por esta tipología de actores hostiles.

Durante este periodo el 'hacktivismo' ha aumentado en Europa con respecto a periodos previos, ya que se han contabilizado 2.518 ataques de denegación de servicios exitosos dirigidos a diferentes países. Los más afectados han sido Polonia, Ucrania y Reino Unido, en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, seguidos de Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Lituania, Rumanía e Israel.

LA MAYORÍA DE ATAQUES EN PLANTAS DE ALIMENTOS Y AGUA

Con respecto a España, a pesar de no haber recibido una gran cantidad de ataques, la mayoría se han centrado en plantas alimenticias, de tratamiento de agua y centrales energéticas, tal y como han apuntado desde ZIUR.

"A nivel europeo se ha detectado una actividad mayor por parte de los grupos 'hacktivistas', aunque los constantes esfuerzos por cerrar sus canales de difusión como Telegram han dificultado los ataques. No obstante, se ha observado una tendencia ampliamente mayor hacia el ataque de infraestructuras críticas", ha señalado María Penilla, directora general de ZIUR, Centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Entre los sectores más afectados con respecto a las organizaciones europeas destacan el gubernamental y el energético. Así, se han detectado ataques más avanzados que incluyen intrusiones en sistemas de control industrial (ICS), filtración de datos y acceso no autorizado.

GRUPOS VINCULADOS A RUSIA

Los ataques a ICS han representado el 31% de los incidentes 'hacktivistas' en este trimestre, un aumento del 29% con respecto al periodo anterior. En este sentido, han destacado grupos vinculados a Rusia que han mantenido una campaña coordinada, con especial énfasis contra el sector energético europeo.

Pese a que España ha desaparecido de la lista de países más afectados por ataques provocados por grupos de 'hacktivistas', se han duplicado los incidentes registrados en lo que respecta al 'ransomware' con 38 casos confirmados.

Los sectores más afectados han continuado siendo manufactura, sanidad, educación y construcción, con un aumento de ataques al sector tecnológico, según el documento elaborado por ZIUR. Finalmente, se ha detectado un ligero incremento en cuanto a la publicación de vulnerabilidades, alcanzando un total de 12.289 publicadas.