España, segunda nación del mundo en número de peregrinos al Jubileo 2025, tras EEUU, según la CEE

España ha sido la segunda nación del mundo en cuanto a número de peregrinos participantes en el Jubileo de 2025, según una memoria del Jubileo 2025 de la Iglesia de España, publicada este viernes por el secretariado de la Comisión para el Jubileo 2025 de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según estos datos, España ocupa la segunda posición en el ranking de los países con más peregrinos, solo por detrás de EEUU y por delante de Italia.

El Dicasterio de Evangelización del Vaticano ha felicitado públicamente a la Iglesia de España por su numerosa participación tanto a nivel diocesano como en cada uno de los jubileos, según ha informado la CEE en un comunicado.

Según la memoria, la mayoría de las diócesis españolas han peregrinado a Roma hacia la puerta santa en los 37 jubileos de los diferentes sectores pastorales en la Iglesia "cuidando además el itinerario marcado, viviéndolo de modo espiritual y realizando todos los requisitos que la Iglesia propone, para una renovación de su fe".

Además, el documento destaca el proyecto social jubilar de este secretariado de la Comisión para el Jubileo 2025, que ha estado dedicado a la trata de personas y la explotación sexual y laboral.

"El jubileo debía ser un tiempo para descubrir que en nuestro entorno existen personas que no son recocidas en su dignidad y que son vulneradas en sus derechos. El jubileo se debía convertir en un tiempo para abrir los ojos al sufrimiento de tantas personas que viven situaciones difíciles y que reclaman la ayuda de todos nosotros", se puede leer en la memoria.

Además, señala que cada diócesis y los diferentes grupos de peregrinos de las realidades pastorales que han acudido a Roma han entregado un aporte económico para las instituciones eclesiales que atienden a estas personas; y pone en valor que algunas diócesis han creado con motivo del jubileo, alguna realidad como servicio a la trata de personas o a los más vulnerables.

Asimismo, pone de relieve que la Iglesia de España animó el trabajo con una difusión especial de los 'Cuadernos del Concilio', los 'Apuntes sobre la oración' y una 'Guía para el Jubileo' con las claves para vivirlo, todo ello publicado en un espacio específico en la página web de la CEE, donde se actualizaban estos recursos a lo largo de este período jubilar.