España, segundo país de Europa con mayor representación femenina en patentes, según la Oficina Europea de Patentes

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ocupa el segundo lugar entre los principales países europeos con mayor representación femenina en materia de patentes, emprendimiento y en profesiones relacionadas con estas disciplinas, según un estudio del Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) sobre la participación de las mujeres en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Entre 2018 y 2022, la llamada tasa de mujeres inventoras alcanzó en España el 24,7%, lo que sitúa al país como el segundo con mayor participación femenina entre los principales países europeos, siendo solo superada por Portugal, con un 26,9% de mujeres inventoras.

A escala europea, solo el 13,5% de las startups con patentes cuentan con al menos una mujer entre sus fundadores.

En contraste, la provincia de Barcelona destaca como uno de los principales polos europeos de innovación en materia de mujeres inventoras y ocupa el segundo lugar entre los clústeres tecnológicos europeos con mayor proporción de mujeres.

Publicado con antelación al Día Internacional de la Mujer de este próximo 8 de marzo, el informe aporta nuevas evidencias a nivel paneuropeo para respaldar la Estrategia de Igualdad de Género de la UE, los objetivos del Espacio Europeo de Investigación y la ambición de Europa de reforzar su soberanía tecnológica en el marco de la Nueva Agenda Europea de Innovación, según explica en un comunicado la OEP.

"Existe un beneficio evidente para Europa en impulsar la participación de las mujeres en la innovación. La diversidad no es un valor accesorio, sino un motor clave de la innovación disruptiva", señala el presidente de la OEP, António Campinos.

Las diferencias entre países europeos son significativas: España, Portugal e Irlanda muestran las tasas de participación más elevadas, mientras que Países Bajos, Austria y Alemania presentan las más bajas.

En el ámbito del emprendimiento tecnológico, España ocupa el primer lugar, con un 19,2% de mujeres fundadoras en startups con solicitudes de patentes europeas.

Además, a diferencia de la mayoría de los países europeos, en España las startups que solicitan patentes muestran una mayor representación femenina (24,7%) que aquellas que no patentan (23,5%), lo que refuerza el vínculo entre innovación tecnológica y liderazgo femenino dentro del ecosistema emprendedor nacional.

Las startups de creación más reciente presentan una mayor proporción de mujeres fundadoras a nivel europeo (14% en empresas jóvenes frente a aproximadamente 5,9% en compañías de más de 20 años), lo que sugiere una evolución positiva hacia una mayor representación.

Sin embargo, el estudio apunta que las empresas cofundadas por mujeres parecen afrontar mayores dificultades para escalar sus negocios, ya que la proporción de startups con mujeres cofundadoras disminuye en las rondas de financiación posteriores.