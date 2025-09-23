España, tercer mayor exportador de plaguicidas prohibidos en la UE, por detrás de Alemania y Bélgica, según Greenpeace

España Es El Tercer Mayor Exportador De Plaguicidas Prohibidos En La Unión Europea (UE), Por Detrás De Alemania Y Bélgica, Según Greenpeace, Que Señala Que España Aprobó En 2024 La Exportación De Casi 12.900 Toneladas De Plaguicidas Prohibidos En La UE - GREENPEACE

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

España es el tercer mayor exportador de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea (UE), por detrás de Alemania y Bélgica, según Greenpeace, que señala que España aprobó en 2024 la exportación de casi 12.900 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE, frente a las 5.200 toneladas en 2018 --el primer año con datos completos disponibles--.

"La cantidad de plaguicidas notificados para su exportación el año pasado fue 2,5 veces mayor, más del doble", según indica Greenpeace, que ha publicado una nueva investigación de Unearth, proyecto de investigación periodística de la ONG junto con la suiza Public Eye.

Con base en documentos obtenidos gracias a las leyes de acceso a la información, Greenpeace pone de relieve que España notificó planes de exportación de plaguicidas que contienen 22 sustancias químicas diferentes prohibidas en sus propios campos, debido a los riesgos que representan para la salud y el medio ambiente. "En comparación con 2018, la cifra de 2024 supone casi el triple de sustancias prohibidas", ha añadido.

Respecto a las sustancias aprobadas para exportación, la ONG ha asegurado que figuran "un fungicida clasificado como perjudicial para los bebés en el útero; un insecticida prohibido por su relación con daños cerebrales en la infancia; insecticidas neonicotinoides, responsables de la mortalidad de las abejas, y miles de toneladas de un fumigante de suelo prohibido desde 2007 por el riesgo de contaminar las aguas subterráneas y amenazar a la vida silvestre".

"El Gobierno español debe dejar de ser parte del problema y empezar a presionar con más fuerza para lograr una solución. Exigimos a la Comisión Europea que cumpla su compromiso de establecer una prohibición a nivel comunitario de este comercio tóxico. Es indignante que las ganancias de la industria química europea se antepongan a la salud y el medio ambiente en países empobrecidos", ha declarado Helena Moreno, coordinadora de la campaña de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace.

En relación con el destino, la investigación pone de relieve que el 49% de los plaguicidas prohibidos exportados desde España en 2024 fueron a parar a países de ingresos bajos o medios, como Marruecos, Brasil, Sudáfrica, Guatemala o Ucrania, "donde el uso de plaguicidas altamente peligrosos implica mayores riesgos".

"Esto es una hipocresía escandalosa. Hemos prohibido estos plaguicidas en nuestros campos porque son un peligro real para las personas, las abejas y la naturaleza. Pero permitimos que nuestras empresas se lucren vendiéndolos fuera, poniendo en riesgo la salud de trabajadoras y trabajadores agrícolas, comunidades rurales y ecosistemas", ha añadido Moreno.

SUSTANCIAS MÁS EXPORTADAS

En este sentido, Greenpeace ha asegurado que el principal plaguicida prohibido exportado fue el fumigante de suelo 1,3-dicloropropeno (1,3-D), "prohibido desde 2007 por el riesgo de contaminar aguas subterráneas y dañar a la fauna". "En 2024, España notificó la exportación de casi 9.800 toneladas de plaguicidas basados en 1,3-D. La mayoría fue notificada por Teleos, pero otras compañías, como Agroquímicos de Levante y Tris, también registraron notificaciones", ha agregado.

Asimismo, la ONG ha añadido que la multinacional agroquímica estadounidense Corteva notificó además la exportación de 1.600 toneladas de picoxistrobina desde España a Brasil en 2024. "Este fungicida fue prohibido en Europa en 2017 por amenazas a la vida silvestre y la sospecha de que sus residuos pudieran dañar el ADN humano. Estas exportaciones correspondían a sustancias químicas puras, destinadas a ser mezcladas en plaguicidas listos para la venta en el país importador", ha remarcado.

Otros plaguicidas prohibidos notificados para exportación desde España en 2024 incluyen entre otros el clorotalonil, un fungicida prohibido en la UE en 2019 por su potencial para contaminar aguas subterráneas y causar cáncer. El conocido insecticida clorpirifós, de la familia de los organofosforados, prohibido en 2020 tras la evidencia científica de que provoca "efectos adversos en el neurodesarrollo de los niños".

Greenpeace ha informado de que los datos obtenidos por Unearthed y Public Eye proceden de notificaciones de exportación, es decir, documentos que las empresas deben presentar para obtener autorización. Estos reflejan las cantidades previstas, que pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados.