El español Román Orús, designado por Naciones Unidas miembro del Panel Científico de Inteligencia Artificial

Archivo - Román Orús. - DIPC - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado el nombramiento del español Román Orús como integrante del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, iniciativa aprobada el pasado agosto fruto del proceso intergubernamental cofacilitado por Costa Rica y España, según ha informado el Ministerio para la Transición Digital y Función Pública.

El cofundador y director científico de Multiverse Computing y profesor de Investigación Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC) formará parte de un grupo integrado por 40 expertos independientes, designados por un período de tres años, con una composición equilibrada en términos geográficos y de género.

El Panel actuará como nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas. Las evaluaciones independientes a Gobiernos, empresas o instituciones, y basadas en la evidencia que elaboren permitirán a la comunidad internacional anticipar desafíos emergentes y desarrollar estrategias informadas para una gobernanza efectiva de esta tecnología transformadora.

Su enfoque será multidisciplinar, con la participación de las personas especialistas más reconocidas en el ámbito de la IA. Emitirá un informe anual, cuyos hallazgos se presentarán tanto ante los Estados Miembros en la Asamblea General de la ONU, como en el Diálogo Global.

Desde el Ministerio destacan que esta iniciativa "marca un hito" en el proceso del Pacto Mundial Digital, aprobado durante la Cumbre del Futuro, y representa un "avance decisivo" para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global. Por su parte, el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA servirá como una plataforma multilateral, multidisciplinar e inclusiva dentro de las Naciones Unidas.

A través de este foro, Estados miembros, expertos, sociedad civil, sector privado y otros actores clave podrán debatir colectivamente sobre los riesgos, oportunidades y dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, en busca de consensos y soluciones compartidas.