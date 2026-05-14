Los españoles podrán participar en la final de Eurovisión, aunque con cambios en el televotó que aupó a Israel en 2025

Archivo - 17 May 2025, Switzerland, Basel: Yuval Raphael from Israel performs with the song "New Day Will Rise" on stage at the opening of the final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC 2025) at St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los eurofans en España podrán participar en la gran final de la 70ª edición del Festival de Eurovisión de este sábado 16 de mayo a través del televoto, aunque el sistema que aupó a los más alto a la representante de Israel, Yuval Raphael, en la edición de 2025 ha sido sometido a cambios.

Pese a la retirada de RTVE y otros cuatro emisoras públicas en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza, los españoles sí podrán votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado 'Rest of the World', habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción.

El televoto es una de las cuestiones más controvertidas del concurso en los últimos años. En 2025, la delegación española pidió saber cómo se había distribuido el voto español, es decir, cuántos votos recibió cada país en España. El televoto español en la final del concurso estuvo formado por 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos online.

Esto se tradujo en 12 puntos para la representante de Israel; 10 para Ucrania; 8 a Polonia; 7 a Estonia, 6 a Finlandia; 5 a Suecia, 4 a Austria; 3 a Albania; 2 a Noruega, y 1 Francia, según las cifras publicadas entonces por RTVE. Cada persona podía emitir hasta 20 votos.

Una reciente investigación llevada a cabo por 'The New York Times' ha desvelado el voto popular de España en la gran final de Eurovisión 2025. De este modo, Israel obtuvo el 33,34% del total con 47.570 votos, muy por encima de Ucrania, col el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia con el 5,66% y 8.080 votos.

Los investigadores del medio estadounidense atribuyen este resultado a que en 2025 el concurso permitía votar hasta 20 veces por persona a sus artistas preferidos y a que el gobierno israelí llevó a cabo una campaña para intentar influir en la votación.

"CLAMOR" DE LA PRENSA INTERNACIONAL

En relación con esta investigación, el presidente de RTVE, José Pablo López, afirmó que la UER no puede "ignorar el clamor de la prensa internacional" y que los análisis de medios como 'The New York Times' o la BBC sobre la participación de Israel "no son opiniones de 'quien no gana'" como, a su juicio, "insinúa" el director de Eurovisión, Martin Green.

"Son advertencias serias sobre una gestión que ha perdido el rumbo. La realidad demuestra que Eurovisión necesita, con urgencia, un nuevo tiempo a la altura de los valores que siempre ha defendido. #Eurovision2026", aseveró en un comentario en X, recogido por Europa Press.

Tras la solicitud de RTVE que pidió en mayo de 2025 abrir un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada, el director de Eurovisión, Martin Green, dijo a Europa Press que el proceso de votación es "el más avanzado del mundo" y puso en valor que "un amplio equipo de profesionales verifica los resultados de cada país para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular".

"Un supervisor de cumplimiento independiente revisa los datos de votación del jurado y del público para garantizar la validez del resultado", manifestó, para después añadir que la firma neerlandesa Once.net "ha confirmado que se registró una votación válida en todos los países participantes en la gran final de este año y en el resto del mundo".

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Sin embargo, en noviembre, el Grupo de Referencia de Eurovisión aprobó una serie de actualizaciones del sistema de votación. Entre los cambios figura la reducción de 20 a 10 del número máximo de votos que cada espectador puede enviar desde sus dispositivos durante las galas. La UER enmarca esta decisión en la voluntad de limitar prácticas susceptibles de generar sospechas de manipulación y de incentivar que los apoyos se distribuyan entre más participantes.

Otra de las modificaciones afecta al papel de los jurados profesionales en las semifinales, en las que recuperan un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño de cinco a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años.

La salida del Festival implica que RTVE tampoco emitirá el concurso que se celebrará en Viena (Austria). Sin embargo, los seguidores del formato en España podrán seguir la final del certamen a través de la retransmisión en directo que la propia organización ofrece en su canal oficial de YouTube.

En España, la gala ofrecida en La 1 de TVE en 2025 registró 5.884.000 seguidores y un 50,1% de 'share', lo que supuso un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones de televidentes y un 59,7% de cuota.