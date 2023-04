Espinosa de los Monteros (VOX) anima a la reflexión tras afirmar García-Gallardo que el CO2 no es contaminante

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha referido este martes las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien animó este lunes por la mañana a jóvenes de Secundaria y Bachillerato a "tener la mente abierta" y plantearse, entre otras cuestiones, "si el CO2 es o no un gas contaminante" y por la tarde aseguró que dicho gas "no es contaminante".

Sobre estas palabras que provocaron un cruce de declaraciones entre García Gallardo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la tarde del lunes, Espinosa de los Monteros ha manifestado durante la rueda de prensa de portavoces en la Cámara Baja, que cree que es "muy bueno que se reflexione en general y entender que el CO2 tiene en algunos casos efectos nocivos y otros absolutamente necesarios para que haya vida". "La reflexión yo creo que siempre es buena", ha apostillado.

Este lunes en Salamanca, el vicepresidente de Vox en la administración castellano-leonesa, animó a los jóvenes a tener la "mente abierta" y a optar por "la búsqueda inquieta a la verdad", que es un "objetivo muy estimulante".

Así, "a título de ejemplo" reflexionó sobre preguntas que en su "época" estudiantil, según sus palabras, no se realizaban sobre la II República o "si el CO2 es o no un gas contaminante".

En el acto de apertura de las VII Jornadas Enseñar Educando del Colegio San Agustín de Salamanca al que asistían menores de Secundaria y Bachillerato, les animó a "encontrar" sus "propias respuestas" a preguntas que se hagan ellos mismos.

"Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo", ha dicho.

Su reflexión fue contestada en un acto de la precampaña electoral socialista por la tarde desde Segovia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su intervención defendió que los españoles se han dado cuenta de que la ciencia española salvó a la sociedad de la pandemia. En ese contexto, señaló que acababa de escuchar a García Gallardo decirle a los jóvenes "que se replanteen si el CO2 es contaminante o no". No obstante, el presidente no pudo continuar con su opinión sobre las declaraciones del representante de Vox, dado que varios asistentes le interrumpieron para exigirle un cambio de postura respecto al Sáhara.

A las declaraciones del presidente respondió posteriormente García-Gallardo a través de su cuenta en la red social Twitter donde aseguró a Sánchez que Segovia "no tiene un problema de emisiones de CO2, sino de falta de actividad industrial y ganadera, demonizada por el fanatismo climático".

"Y no, el CO2 no es un gas contaminante. De hecho, es el mejor de los gases para el desarrollo de la naturaleza", sentenció.