Estación de Charmartín vuelve poco a poco a la normalidad con reubicabión de pasajeros, excepto lo de Galicia

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de Chamartín vuelve poco a poco a la normalidad este martes, aunque con algunos pasajeros más de lo normal, que están siendo reubicados en otros trenes tras no haber podido viajar este lunes por el apagón.

"La gente con billetes de ayer y que no pudieron viajar ya se está yendo, la orden que tenemos es que la gente vaya a la sala de embarque y ahí se les reubicará", ha señalado a Europa Press uno de los operarios de Renfe que está indicando qué hacer a los pasajeros.

Algunos de los que están a punto de salir han cambiado el billete por la web, ya que las taquillas de la estación están cerradas y los operarios están atendiendo a la gente en los propios pasillos.

"Hicimos el cambio por la web, teníamos tren ayer a las 21.00 horas hacia Valencia, pero al final ni vinimos a la estación. Hoy hemos venido temprano, a las 9.00 horas ya estábamos aquí y en principio salimos en nada. Esperamos a que nos llamen por megafonía", ha detallado a Europa Press Paula.

Gran parte de los que están saliendo en la mañana de este martes son pasajeros que tenían que haber viajado ayer, como es el caso de una pareja española que ayer volvía de Tailandia.

"Aterrizamos poco antes del apagón y nos costó llegar a la estación. Llegamos sobre las 17.00 horas a Chamartín pero nunca salió el tren. Ahora parece que nos van a reubicar", ha indicado la pareja, que pernoctó en casa de unos conocidos aquí en la capital.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS PASAJEROS QUE VAN A GALICIA

Los trenes con destino Galicia están suspendidos, por lo que los pasajeros que tenían previsto viajar a Galicia o por consiguiente a las ciudades intermedias por las que pasan los respectivos trenes, están a la espera de saber qué pasará.

"Teníamos ayer los billetes a las 20.00 horas pero ni nos acercamos a la estación, era imposible venir y sabíamos que estaba todo cancelado. Hoy nos hemos acercado a la estación pero nada", se lamenta otra pareja de gallegos.

Según operarios de Renfe de la estación, no hay ninguna previsión de cuándo podría reanudarse el servicio hacia Galicia.

Un pasajero que iba a Zamora recibió un mensaje de Renfe cuando ya estaba en la estación, en él le informan de "problemas en la infraestructura". "No podemos garantizar su viaje", indica el mensaje, en el que se pone a disposición de los pasajeros cambios o anulaciones sin coste en nuestros puntos de venta y atención al cliente. "En el momento en que se subsanen estas deficiencias recuperaremos el servicio paulatinamente", acaba el mensaje.

UNA PEREGRINA ESPERA PARA EL CAMINO DE SANTIAGO

Recién llegada de México, Kristen espera en Chamartín el tren para llegar a Galicia e iniciar, como tenía previsto, el camino de Santiago mañana.

"Mañana inicio el Camino de Santiago, he aterrizado esta mañana en el aeropuerto y he llegado aquí, no sabía nada de lo que está pasando", ha apuntado Kristen, quien desea poder viajar hoy mismo.