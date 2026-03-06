Estudiantes antifascistas se manifiestan por toda España por el 8M: "Este sistema solo genera guerras y genocidios"

Estudiantes feministas han recorrido este viernes 6 de marzo la ciudad de Valencia - EUROPA PRESS

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos se han manifestado este viernes en 35 ciudades de toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, convocados por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas.

"Las feministas antifascistas lo tenemos muy claro: la lucha es el único camino para acabar con este sistema que solo genera violencia machista, guerras imperialistas y genocidios", han señalado los convocantes en Madrid.

Un año más las estudiantes vuelven "a estar en primera línea de la lucha contra el machismo", con motivo de la celebración del 8M. "Las calles de 35 ciudades de todo el Estado llenas de rabia, fuerza y determinación para poner fin a esta violencia insoportable que este sistema atroz nos impone", han apuntado desde el Sindicato de Estudiantes.

Decenas de jóvenes han recorrido la Gran Vía de Madrid a pesar del mal tiempo. "La Gran Vía llena de feminismo combativo y antifascista. Las estudiantes hemos vaciado las aulas y, a pesar de la lluvia, hemos demostrado nuestra fuerza en las calles", ha reivindicado.

"De norte a sur, nuestra lucha es imparable. Llueva o haga sol nuestra lucha no se detiene. ¡Disculpen las molestias, nos están asesinando!", ha coreado durante la marcha.

Para el Sindicato de Estudiantes "la violencia machista es una parte fundamental de un sistema que también impide tener una educación pública digna, que condena a la precariedad y los salarios miserables". Los jóvenes también critican que no pueden independizarse "porque la vivienda está controlada por caseros rentistas".

600 ESTUDIANTES PIDEN EN BARCELONA UN FEMINISMO ANTIFASCISTA

Unos 600 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona en motivo del Día Internacional de la Mujer, en el marco de la huelga educativa convocada por el Sindicat d'Estudiants y Lliures i Combatives, y han clamado por un "feminismo antifascista y revolucionario".

La portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha criticado las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al que ha tildado de imperialistas, y ha afirmado que no permitirán que se justifiquen en nombre de la defensa de las mujeres.

"Las mujeres iraníes no serán nunca salvadas por Trump, que está acusado por delitos en la lista de Epstein, o por Netanyahu, que está perpetuando un genocidio del pueblo palestino", ha afirmado.

También ha cargado contra el Gobierno central que, asegura, no es feminista: "Mientras se dice feminista, tapa y esconde los casos de agresiones que hay dentro de su propio partido".

La manifestación ha comenzado sobre las 12.00 horas en la plaza de la Universitat y, pasando por plaza Catalunya y Via Laietana, ha finalizado casi dos horas después en plaza Sant Jaume, donde se ha leído un manifiesto y han intervenido una representante de Las Kellys y una mujer víctima de violencia de género que afronta un desahucio tras echar a su maltratador.

A lo largo de la protesta se han oído cánticos como 'Visca, visca, visca, la lluita feminista'; 'Tots els dies són 8 de març'; 'Vox, escucha, seguimos en la lucha'; 'Machista, pardillo, tu boca en el bordillo'; 'La virgen María también abortaría', y 'Oye, Manolo, hoy cocinas solo'.

Asimismo, los manifestantes han llevado carteles con consignas como 'Les feministes som antifeixistes'; 'Dar gracias a que queremos justicia y no venganza'; 'Quiero que cuando mis amigas vuelvan solas vuelvan vivas' y 'Algo va mal si odias más a las feministas que a los violadores', entre otros.

EN VALENCIA TAMBIÉN CONTRA EL MACHISMO Y LA GUERRA

En Valencia, estudiantes feministas han recorrido la ciudad en una marcha contra el machismo y "la guerra imperialista que está perpetrando Estados Unidos e Israel contra Irán".

La manifestación, convocada por el Sindicat d'Estudiants y Esquerra Revolucionària, ha partido a las 12.00 desde la Facultad de Geografía de la Universitat de València y ha recorrido el centro de la ciudad hasta culminar en la Plaza de la Reina.

Las participantes portaban una pancarta con el lema 'Feministas antifascistas contra la guerra imperialista'. En este sentido, el coordinador del Sindicat d'Estudiants, Mario Tercero, ha declarado a Europa Press que "mantienen una postura antibélica frente al conflicto entre Estados Unidos e Irán". Para los convocantes de la marcha, esta actuación "no va en defensa de los derechos de las mujeres ni de la democracia, solo del petróleo".

Este portavoz ha subrayado, además, la necesidad de protestar contra la violencia de género en "un año repleto de asesinatos machistas" .

MANIFESTACIONES EN SANTANDER Y ASTURIAS

Asimismo, medio centenar de estudiantes se ha manifestado por tercer año consecutivo este viernes por las calles de Santander, con motivo del Día Internacional de la Mujer: "Aunque estemos bastante bien en España, no podemos dejar abandonadas al resto de mujeres del mundo".

Así lo ha afirmado la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Evelyn Angulo, que ha reivindicado que a las mujeres las "siguen atacando" y las "utilizan como arma política para liberar un país", en referencia al ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, que "lo único que hacen es bombardear una escuela donde estaban niñas".

"No se puede permitir que nos sigan utilizando, que se siga comercializando nuestro cuerpo, que siga habiendo violadores y abusadores en nuestras fuerzas políticas", ha censurado.

El Sindicato de Estudiantes también ha salido este viernes a la calle para protagonizar manifestaciones al mediodía tanto en Oviedo como en Gijón, con motivo de las movilizaciones que se están realizando a nivel nacional en la huelga estudiantil feminista.

"Hemos vuelto a vaciar las aulas, en primer lugar para demostrar que estamos en primera línea en la lucha contra el machismo, porque lo que estamos viendo es que nos está golpeando cada día más en nuestras aulas, con los machirulos que nos insultan, que se ríen de nosotras", ha explicado en Oviedo a los periodistas la portavoz del Sindicato Paula Leiva.

Ha dicho que están "en lucha" contra el fascismo, y que se está viendo un auge de la extrema derecha, algo que ven en las aulas es "Son los que nos hacen 'bullying', la correa transmisora de la extrema derecha", ha señalado.

Pero además, la portavoz del Sindicato de Estudiantes ha querido referirse a la situación en Oriente Medio. "Es una vergüenza que estén justificando estos ataques diciendo que es para proteger a las mujeres, precisamente Trump y Netanyahu que son las personas que han masacrado al pueblo palestino y que son los primeros que están diciendo que van a defender a las mujeres", ha declarado.