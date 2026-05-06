La Eurocámara pide evaluar las repercusiones en el Parque Nacional de Cabañeros de la prohibición de la caza

Archivo - Paisaje del Parque Nacional de Cabañeros - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido una nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, después de que una misión de la Eurocámara constatara a mitad de febrero un "notable deterioro" del hábitat por la sobrepoblación de ungulados.

Así se desprende de un informe aprobado este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que se destaca la necesidad de una gestión de la vida silvestre "con base científica" y de la introducción de mecanismos de control de la población para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de estos animales.

"La comisión parlamentaria solicita una nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una evaluación de las repercusiones socioeconómicas de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales", se lee en el texto aprobado sobre el parque ubicado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Asimismo, alienta a la integración de la caza regulada en las estrategias de gestión de la vida silvestre "cuando esté científicamente justificado y sea compatible con los objetivos de conservación", para mantener el equilibrio ecológico y evitar un crecimiento excesivo de la población.

Pide también "un modelo de gestión equilibrado" que integre la protección de la biodiversidad con "una actividad económica rural sostenible", garantizando así "la viabilidad a largo plazo de las comunidades circundantes y preservando el valor ecológico del parque".

Insta a su vez a las autoridades nacionales y regionales a que "refuercen la cooperación" con las comunidades locales, los propietarios de tierras y los expertos para garantizar que la protección del medio ambiente "no conduzca a la marginación económica, sino que apoye un modelo de gestión equilibrado".

PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DEL PARQUE

La delegación parlamentaria, compuesta por diez eurodiputados (cinco miembros y cinco acompañantes) y encabezada por Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, puso de manifiesto la preocupación por las repercusiones medioambientales y socioeconómicas del actual modelo de gestión el parque.

"Atendiendo a la información recibida, la densidad actual de ungulados, especialmente en las zonas de propiedad privada del parque, supera significativamente los umbrales ecológicos recomendados, lo que da lugar a un pastoreo excesivo, a la erosión del suelo y al deterioro de la regeneración de la vegetación", indicaron tras su visita a Castilla-La Mancha.

También constataron, según la información facilitada durante las reuniones por la partes interesadas, que la prohibición de la caza "ha afectado negativamente" a actividades económicas históricamente vinculadas a la caza regulada, incluidos el empleo rural y los servicios locales.