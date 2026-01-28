La Eurocámara reclama medidas para reducir la brecha salarial y la desigualdad de género en las pensiones

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles un informe en el que pide intensificar las medidas para reducir la brecha salarial y la desigualdad de género en las pensiones en la Unión Europea, especialmente en aquellos sectores con mayor presencia femenina, donde el trabajo sigue estando "menos valorado" y "peor remunerado".

El texto, adoptado con 58 votos a favor, seis en contra y 15 abstenciones en las comisiones de Empleo y de Igualdad de Género, subraya que los trabajos en sectores feminizados suelen estar peor pagados, pese a que las mujeres jóvenes superan cada vez más a los hombres en cuanto a nivel educativo.

En este sentido, los eurodiputados destacan que mejorar la participación laboral femenina y sus condiciones de trabajo ayudaría también a afrontar la escasez de mano de obra y competencias, además de impulsar la productividad y el crecimiento en la UE.

El informe insta así la Comisión Europea a presentar una estrategia ambiciosa de igualdad de género y un plan de acción para erradicar las brechas salariales y de pensiones, incluyendo medidas específicas para garantizar salarios justos en sectores dominados por mujeres e inversiones en el próximo marco financiero plurianual para reforzar la conciliación y desarrollar "un sistema de cuidados fiable y accesible".

Además, la Eurocámara advierte de que las mujeres siguen asumiendo una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que reduce su participación laboral y limita la acumulación de derechos de pensión, ante la falta de servicios de calidad de cuidado infantil y de larga duración que las obliga trabajar a tiempo parcial o incluso abandonar el empleo.

Por ello, el Parlamento pide a los Estados miembro que fomenten el uso del permiso parental y promuevan permisos de paternidad no transferibles y adecuadamente remunerados, como herramienta para equilibrar responsabilidades y facilitar que más mujeres permanezcan activas en el mercado laboral.

El texto reclama asimismo una rápida transposición y aplicación de directivas clave como la de Transparencia Salarial, Conciliación y Equilibrio de Género en los Consejos de Administración, esta última aún pendiente en diez países de la UE.

El informe subraya también el coste económico y social de estas desigualdades, recordando que la brecha salarial de género supuso un impacto de 390.000 millones de euros en 2023 para la UE, en un año en el que las mujeres trabajaron entre 54 y 67 días al año sin remuneración efectiva en comparación con los hombres.

Unas diferencias que, según muestran los datos del Parlamento, se prolongan hasta la jubilación, dando lugar a pensiones más bajas y a un mayor riesgo de pobreza, situación que en 2024 afectaba al 16,9 % de las mujeres jubiladas, casi el doble que en el caso de los hombres.