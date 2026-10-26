EuroJunior 2026 fue seguida por 1.212.000 espectadores y anotó un 12,2% de share, su mejor cuota en 20 años

Lucas Paulano rehearsing Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) for Spain at the MFCC in Ta’ Qali, Malta - CORINNE CUMMING

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de España en Eurovisión Junior 2026, Lucas Paulano, se proclamó el sábado subcampeón en una final que registro un 12,2% de cuota de pantalla en La 1 y 1.212.000 espectadores, lo que supone su mejor cuota desde 2006 y su mayor audiencia desde 2019.

Así lo ha anunciado este lunes RTVE, que ha detallado que el festival infantil creció 4.1 puntos y sumó 531.000 espectadores respecto los datos de 2025, lo que representa un crecimiento del 78%. Además, esta edición superó el 12,1% registrado en 2024, cuando España fue anfitriona del concurso celebrado en Madrid.

RTVE ha destacado especialmente el seguimiento entre el público más joven, con un 18,9% de cuota entre los niños de 4 a 12 años, un 19,3% en la audiencia de 13 a 24 años, y un 15,3% en el público de 25 a 44 años.

En relación con la actuación de Lucas, ha indicado que obtuvo un 15,2% y 1.598.000 espectadores, los mejores datos desde 2019; registró el minuto de oro a las 22.26 horas, con 1.639.000 personas; y en el público infantil creció hasta el 20,3% y 87.000 espectadores, máximos desde que hay registros.

Lucas Paulano logró el segundo puesto para España con 'Cuore Bello' y un total de 184 puntos. El artista igualó la mejor posición del país desde su regreso al festival en 2019 y devolvió a España al podio tres años después de la segunda plaza de Sandra Valero en 2023.

Es el cuarto segundo puesto español en la historia de Eurovisión Junior, tras los conseguidos por Sergio en 2003, Antonio José en 2005 y Sandra Valero en 2023.