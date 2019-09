Europa Laica estima que los sueldos de los sacerdotes se han incrementado en un 54% en casi una década

Publicado 17/09/2019 15:32:20 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Europa Laica estima que la retribución de los sacerdotes en España se ha incrementado en un 54% en casi una década. Así lo han indicado este martes en el marco de la presentación de un informe en el que analizan la Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En concreto, mientras que en 2008 el sueldo de un sacerdote en España era de unos 511 euros mensuales brutos de media, en 2017 aumentó hasta 900 euros.

"El conjunto de retribuciones del clero con sus correspondientes seguros sociales se ha incrementado en el periodo 2008-2017 un 54%, lo que equivale a un incremento de 6 puntos porcentuales cada año, en una economía devastada por la crisis", ha señalado el autor del informe y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, Enrique Ruiz del Rosal.

Esta estimación la realiza a partir de los datos de las Memorias de Actividades que la Iglesia española presenta cada año. En concreto, según los últimos datos de la Conferencia Episcopal, en 2017 se destinaron 191,9 millones de euros a la retribución de los sacerdotes (incluido el pago a la Seguridad Social), frente a 125,1 millones de euros en 2008.

En concreto, según datos recopilados por Europa Press, en 2017 había 17.754 sacerdotes en España que cobraban una media de 900 euros mensuales brutos. Mientras, en 2008 había 20.390 sacerdotes en España que recibían un sueldo mensual bruto medio de 511 euros.

Además, según los cálculos de Europa Laica, "el 72,5% del importe correspondiente a la casilla del IRPF va a salarios del clero y los obispos". Si bien, según la última Memoria de Actividades de la CEE de 2017, la retribución del clero supone el 19% del total empleado.

Para Europa Laica, el incremento en un 54% de la cantidad destinada al sueldo del clero es "difícil de explicar" teniendo en cuenta que "cada vez hay menos sacerdotes". Además, la asociación denuncia "opacidad" en la Memoria de la Iglesia.

LA LAICIDAD, EL "ESLABÓN PERDIDO"

El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, ha puesto de manifiesto que el tema de la laicidad en España se ha convertido en el "eslabón perdido de la Transición" y ha responsabilizado también a los partidos políticos y al Gobierno.

"Los partidos políticos miran hacia otro lado, los partidos de todos los colores y a todos los niveles, unos más y otros menos", ha precisado. En este sentido, ha añadido que la situación actual, en la que no se forma Gobierno y España puede ir a una repetición electoral, tampoco ayuda a la laicidad.

Además, han acusado al Gobierno y a la Iglesia de tener un "pacto no escrito" en torno a la exhumación del dictador Francisco Franco. "Yo te ayudo pero tú no me tocas esto", ha indicado. "A pesar de que la sociedad cada vez se seculariza más, el Estado apuntala cada vez más el poder de la Iglesia", han precisado.

En este contexto, Europa Laica pide "voluntad política" y, en concreto, la derogación de los Acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede, y la fiscalización de las cuentas de la Iglesia católica en España.