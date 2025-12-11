Europa lidera la financiación del acero bajo en carbono mientras que el resto del mundo se queda atrás, según un estudio

Varias personas trabajan durante la visita a las obras del Tanque de Tormentas de Galindo, a 5 de diciembre de 2025, en Barakaldo, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alemania ha comprometido el mayor nivel de ayuda estatal para el desarrollo de acero bajo en carbono, seguida de Francia, Bélgica y Países Bajos. Mientras, otros países como Japón o India "se han quedado atrás". Esta es la principal conclusión del nuevo estudio publicado este jueves por el Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics and Political Science y elaborado por el investigador Sangeeth Selvaraju.

La institución recalca que la descarbonización del sector siderúrgico es "uno de los principales retos a los que se enfrenta el mundo en las próximas décadas", ya que representa entre el 7% y el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. En concreto, constituye el 7% de las emisiones alemanas, el 12% de las indias y el 15% de las provenientes del sudeste asiático. En Japón, la industria siderúrgica representa casi el 14% de las emisiones nacionales de dióxido de carbono (CO2).

En este marco, Alemania ha comprometido 7.000 millones de euros para el desarrollo de acero bajo en carbono, el mayor nivel de ayuda estatal en este sentido. Al país le sigue Francia, Bélgica y Países Bajos. A juicio del autor del estudio, esta concentración de apoyo en Europa al desarrollo de acero bajo en carbono refleja los ambiciosos objetivos climáticos del continente.

Asimismo, muestra el reconocimiento por parte del continente de que la descarbonización del acero requiere una intervención pública "sustancial" para superar las deficiencias del mercado y las desventajas de los pioneros. "Es probable que el apoyo continúe a medida que los Estados se esfuerzan por frenar el éxodo de muchas empresas siderúrgicas del mercado europeo y la retirada generalizada de los proyectos de acero con bajas emisiones de carbono", recalca.

Frente a esto, Japón ha anunciado un apoyo significativo a través de su Fondo de Innovación Verde, que sigue siendo inferior al de sus homólogos europeos a nivel de proyecto. De manera más general, los datos muestran una brecha "significativa" entre los anuncios de políticas y los compromisos financieros reales en la mayoría de los países.

Por ejemplo, India ha anunciado ambiciosos planes de apoyo por un total de 15.000 millones de rupias indias para la descarbonización del acero, pero su materialización a nivel de proyecto sigue siendo limitada en 2025.

UN FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS DE ACERO BAJO EN CARBONO

De cara al futuro, la investigación puntualiza que el mundo se enfrenta en la actualidad con un exceso de capacidad siderúrgica causado sobre todo por China, lo que ha convertido la rentabilidad del sector siderúrgico en una preocupación para los fabricantes de acero desde Europa hasta India.

En líneas generales, proyecta que la demanda mundial anual de acero se mantendrá en general estable salvo por el rápido crecimiento de la capacidad siderúrgica en algunos lugares. En concreto, apunta a "unos pocos países en desarrollo, como India", que representarán la mayor parte de la expansión de la capacidad del sector siderúrgico a nivel mundial en los próximos años, impulsada principalmente por la demanda interna y el elevado crecimiento proyectado del PIB.

Además, menciona que a pesar de que China haya anunciado una serie de proyectos de acero con bajas emisiones de carbono el nivel de apoyo estatal otorgado a estas empresas sigue siendo "incierto" ya que los subsidios del país a las empresas siderúrgicas "siguen siendo muy opacos".

Por todo ello, recomienda establecer un fondo internacional para apoyar proyectos innovadores de acero con bajas emisiones de carbono, respaldados por Japón y la Unión Europea (UE). A su vez, aconseja aprovechar las alianzas con las economías de mercados emergentes y en desarrollo para facilitar la producción de hierro con bajas emisiones de carbono e integrar las economías asiáticas emergentes en las cadenas de suministro globales.

"Si la expansión de la capacidad siderúrgica en estos países se deja en manos de la siderurgia convencional, los cuantiosos subsidios en otros mercados para la noble misión de mitigar las emisiones del sector siderúrgico tendrán poco efecto en las emisiones mundiales de acero", ha advertido Sangeeth Selvaraju.