Europa Press y Lens Escuela de Artes Visuales lanzan un máster de Fotoperiodismo

Máster de Fotoperiodismo Lens Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de noticias Europa Press y la escuela Lens han suscrito un acuerdo de colaboración para lanzar el Máster Fotoperiodismo Lens-Europa Press, que se impartirá a partir del próximo mes de octubre en las instalaciones de Lens. Las plazas pueden solicitarse a través de este enlace: https://lensescuela.es/master-fotoperiodismo-europa-press/

La agencia y la escuela firmaron este mes de abril el convenio para llevar a cabo este programa de fotoperiodismo diseñado desde la experiencia educativa de la academia junto a la práctica real de periodistas, editores gráficos y fotógrafos de la agencia de noticias española fundada en 1953.

Los estudios están dirigidos a fotógrafos freelance, periodistas, graduados en Periodismo o Comunicación y profesionales de la imagen y constan de un programa de nueve meses. Las clases se impartirán los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en grupos reducidos en las instalaciones de Lens, concebidas para el aprendizaje con espacios amplios y luminosos que favorecen el trabajo en equipo. Las aulas son multimedia y la escuela cuenta también con una biblioteca.

Las prácticas del máster se desarrollarán tanto en la redacción de Europa Press, donde los editores gráficos de la agencia supervisarán el trabajo del alumno, como en los escenarios reales que cubren los fotoperiodistas: Congreso, Senado, Palacio de la Moncloa, los diferentes ministerios, organismos culturales, teatros, la propia calle en manifestaciones.

El programa, que cubre desde el flujo de trabajo en agencias hasta la marca personal, está dirigido por Teresa Sanz -responsable de la sección de fotografía de Europa Press- y tutorizado por ella misma, Cayetano Padilla -encargado de la parte internacional y archivo histórico de Europa Press- y el fotoperiodista Eduardo Parra.

En el máster intervendrán, además, otros 35 profesionales en activo de las principales redacciones y agencias españolas. Entre esos docentes, participarán Samuel Nacar (World Press Photo 2025), Sofía Moro (El País Semanal, Vanity Fair), Matías Nieto (ABC), Sergio Beleña (El Confidencial), Beatriz López (Atresmedia), Alberto Ortega (La Academia de Cine), Pedro Ruiz (Ministerio de Trabajo, Sumar, Ciudadanos) o Antonio Aragón Renuncio (Medalla de Oro (WPC 2024), premio UNICEF Photo of the Year 2018 y Grand Prix UNESCO), entre otros.

Basándose en su trabajo de campo, ofrecerán clases prácticas para que en un futuro los alumnos puedan desarrollar su carrera como reporteros gráficos en prensa, fotoperiodistas deportivos, editores de fotografía en medios, fotógrafos para ONGs o campañas de sensibilización o cubriendo eventos culturales y sociales, además de aprender a organizar sus propias exposiciones.

A lo largo del año los estudiantes realizarán reportajes propios relacionados con cada módulo -política, deportes, eventos, cultura, conflictos- y recibirán feedback directo en sesiones de Proyecto + Tutoría. Al finalizar el máster, el alumno recibirá un título propio emitido por LENS Escuela de Artes Visuales.