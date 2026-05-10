Eurovisión celebra la próxima semana su 70 aniversario en una edición marcada por la polémica: con Israel y sin España

27 April 2026, Austria, Vienna: A graphic displayed during a drone show above Schönbrunn Palace on the occasion of the 2026 Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Eurovisión celebrará del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria) su 70 aniversario en una edición marcada por la polémica participación de Israel y la ausencia de España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos en protesta por los ataques ejecutados por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza.

El pistoletazo de salida a esta nueva edición del certamen europeo tendrá lugar el martes 12 de mayo con la primera semifinal que abrirá Moldavia con '¡Viva Moldavia!', interpretada por Satoshi, en un arranque de gala en el que también competirán Suecia, Croacia y Grecia. El representante sueco Felicia defenderá 'Mi sistema', mientras que Lelek acudirá por Croacia con 'Andrómeda' y Akylas hará lo propio por Grecia con 'Ferto'.

En el bloque central de la noche actuarán Portugal, Georgia, Finlandia y Montenegro. Portugal estará representada por Bandidos do Cante con 'Rosa'; Georgia competirá con Bzikebi y el tema 'En repetición'; Finlandia presenta el dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen con 'Liekinheitin'; y Montenegro lleva a Tamara Zivkovic con 'Nova Zora'.

La parte final de la semifinal estará protagonizada por Estonia, Israel, Bélgica, Lituania, San Marino, Polonia y Serbia. Estonia participará con la banda de rock Vanilla Ninjay y 'Demasiado épico para ser verdad'; Israel con Noam Bettan y 'Michelle'; Bélgica con Essyla y 'Bailando sobre hielo'; Lituania con Lion Ceccah y 'Sólo Quiero Más'; San Marino con Senhit y 'Superestrella'; Polonia con Alicja y 'Orar' y Serbia con Lavina y 'Kraj Mene'.

En el caso de la segunda ronda de clasificación, el jueves 14 de mayo será Bulgaria el país que abrirá la noche con Dara y el tema 'Bangaranga', seguida por Azerbaiyán, que competirá con Jiva y la canción 'Simplemente vete', y Rumanía, que estará representada por Alexandra Capitanescu con 'Ahógame'.

Seguidamente, Luxemburgo regresará al escenario de Eurovisión con Eva Marija y 'Madre Naturaleza', mientras que Chequia presentará a Daniel Zizka con 'Encrucijada' y Armenia a Simón con 'Paloma Rumba', en un primer tramo de la semifinal.

En el parte central actuarán Suiza, Chipre, Letonia y Dinamarca. Suiza estará representada por Verónica Fusaro con 'Alicia'; Chipre competirá con Antigoni y 'Jalla'; Letonia participará con Atvara y 'Ena'; y Dinamarca lo hará con Soren Torpegaard Lund y 'For Vi Gar Hjem'.

El cierre de esta segunda semifinal quedará en manos de Australia, Ucrania, Albania, Malta y Noruega. Australia presentará a Delta Goodrem con 'Eclipse'; Ucrania a Leléka con 'Ridnym'; Albania a Alis con 'Yaya; Malta a Aidan con 'Bella' y Noruega a Jonas Lovv con 'Ya ya ya'.

En la primera semifinal competirán 15 países y se clasificarán los 10 mejor puntuados para la gran final del sábado 16 de mayo. En la segunda semifinal ocurre lo mismo: 15 participantes y los 10 primeros se unirán al país anfitrión (Austria) y al resto del Big 5 (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido --salvo España--) en la final, que suma así 25 actuaciones.

25 PAÍSES EN LA GAN FINAL

En cada una de las dos semifinales de Eurovisión 2026 competirán 15 países y se clasificarán para la final los diez que obtengan mejor puntuación, de modo que la gala del 16 de mayo en Viena contará con 25 actuaciones en total.

A los 20 finalistas procedentes de las semifinales se sumarán Austria, como país anfitrión, con Cosmo y el tema 'Bonos de baile'; Francia, representada por Monarca con '¡Mira!'; Alemania, con Sarah Engels y 'Fuego'; Italia, con Sal Da Vinci y 'Per Sempre Sì'; y Reino Unido, que participará con Look Mum, No Computer y la canción 'Eins, Zwei, Drei'.

El festival de este 2026 contará con 35 países en competición, la cifra más baja desde inicio de los 2000: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.

Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) conocido como 'Big Five'--, Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS) han optado por no participar como protesta por la ofensiva bélica del Ejército de Israel sobre Gaza.

RTVE considera que "la situación humanitaria de Gaza y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel hacen difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral". En total, ocho países habían solicitado a la UER una votación específica sobre la permanencia de Israel en el certamen, pero la petición fue denegada y no se llegó a votar la propuesta española de suspender al menos un año a la televisión israelí (KAN).

La decisión de RTVE implica la ausencia de candidatura española, que nunca ha faltado desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus.

RTVE no emitirá el festival. Sin embargo, los seguidores del formato en España podrán ver el concurso a través de la retransmisión en directo que la propia organización ofrece en su canal oficial de YouTube.

Desde la última edición, los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción podían votar mediante la página web oficial a través de un sistema global llamado 'Rest of the World'. De este modo, permitía contabilizar de manera agrupada los votos como si se tratara de un país más. A cambio, no forman parte del jurado profesional. Por tanto, los españoles sí podrán ver y votar en Eurovisión 2026.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Para esta edición, la UER presentó en noviembre de 2025 una actualización del sistema de votación del festival a partir de este año. En un comunicado, el organismo señaló que las medidas buscan reforzar la "confianza", la "transparencia" y la participación del público tras las polémicas de la edición anterior.

Entre los cambios figura la reducción de 20 a 10 del número máximo de votos que cada espectador puede enviar desde sus dispositivos durante las galas. La UER enmarca esta decisión en la voluntad de limitar prácticas susceptibles de generar sospechas de manipulación y de incentivar que los apoyos se distribuyan entre más participantes.

Otra de las modificaciones previstas afecta al papel de los jurados profesionales en las semifinales, en las que recuperan un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años, de acuerdo con las directrices difundidas por la organización.

Con la victoria del cantante JJ con 'Wasted Love' en el Festival de Eurovisión 2025, el certamen europeo viaja de regreso a Austria por tercera vez en la historia. Previamente, el país centroeuropeo triunfó en el evento musical en Luxemburgo 1966 con el artista Udo Jürgens y la canción 'Merci, Chérie' y, más recientemente, en Copenhague 2014 con Conchita Wurst y su himno 'Rise Like A Phoenix'.