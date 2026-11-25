Expertas defienden avanzar en la transición energética pese a la falta de consenso político en la COP31. - RAFA MARTIN / NATURGY

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La transición energética continúa avanzando impulsada por la seguridad de suministro, la competitividad y el abaratamiento de las renovables, pese a la falta de consenso político en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), según han coincidido este miércoles la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Elena Pita, y la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Lara Lázaro, durante una nueva sesión de 'Conversaciones entre expertos' organizada por la Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma.

En su intervención, Elena Pita ha recalcado la importancia de preservar el multilateralismo como herramienta para hacer frente a los grandes desafíos globales y ha puesto en valor la unidad de la Unión Europea (UE) durante las negociaciones, que llevó a los Estados miembros a rechazar un acuerdo que consideraban que suponía un retroceso en la acción climática. A su juicio, no se puede aceptar un acuerdo "que implique dar pasos atrás".

Por otra parte, ha defendido la necesidad de seguir construyendo alianzas internacionales y ha hecho referencia a cómo el actual contexto geopolítico ha puesto de manifiesto la importancia de la descarbonización y la transición energética para garantizar la soberanía y la seguridad del suministro.

Como aspectos positivos de la COP31, ha resaltado los avances alcanzados durante la conferencia internacional en materia de adaptación y el creciente compromiso del sector privado con la acción climática. En cuanto a la financiación, ha incidido en la necesidad de facilitar el acceso a los fondos ya comprometidos y garantizar que estos contribuyan a transformar las economías hacia modelos más descarbonizados y resilientes.

De cara a la COP32, que se celebrará el año que viene en Adís Abeba (Etiopía), ha destacado la importancia de mantener el equilibrio entre mitigación, adaptación y financiación, así como de restablecer la confianza entre los países a través del diálogo político. "La COP ha lanzado un mensaje claro: no vamos a retroceder", ha afirmado.

"LA SOCIEDAD NO HA DEJADO DE MOVILIZARSE"

Por su parte, Lara Lázaro ha puesto el foco en cómo el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo político "no significa que la sociedad haya dejado de movilizarse ni que la transición energética se haya detenido". En este sentido, ha explicado que los objetivos climáticos están cada vez más vinculados a la competitividad, la autonomía estratégica y la seguridad de suministro.

Además, ha destacado la reducción de los costes de generación de las energías renovables y la apuesta de países como China por el desarrollo de tecnologías limpias como algunos de los factores que continúan impulsando la transición energética, con independencia del resultado de la cumbre.

En relación con los retos de cara a la Cumbre del Clima del año que viene, ha señalado la necesidad de concretar los indicadores del objetivo global de adaptación, avanzar en los compromisos internacionales de financiación climática y reforzar el diálogo con los países en desarrollo. Todo ello, sin perder de vista la importancia de garantizar una transición justa.