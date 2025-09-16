Experto en derecho eclesiástico cree que sería "bueno" suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino, ha abogado por suprimir o cambiar la redacción del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y ha propuesto llevar estos casos al campo del derecho al honor.

"¿Que sería bueno que se suprimiera? Sí. Y, en concreto, hay muchos autores que opinan que esas injurias a la religión hay que llevarlas a otro campo que es el derecho al honor", ha señalado Palomino este martes en un encuentro con los medios organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Así se ha pronunciado preguntado por la promesa del Gobierno de suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal.

En concreto, Palomino ha apostado por suprimir el delito o, si se mantiene, "cambiarlo, pensarlo de otra manera" porque, a su juicio, la redacción actual "hace imposible que ese delito sea práctico y sea útil". "Por tanto, o lo cambias o lo quitas", ha defendido.

Para el experto, el problema es que se piensa que "el derecho penal lo soluciona todo y en el fondo no soluciona nada". Lo que hace falta, a su parecer, es "una educación social en torno al respeto".

En caso de que no se suprimiese, Palomino opina que habría que "definirlo con más precisión" porque, tal y como está redactado, es "subjetivo" determinar cuál era la intención de la persona para determinar si ha habido delito o no lo ha habido.

Según el catedrático, sería mejor "normalizar" casos como el de sátiras contra las religiones porque "si acentúas mucho esas cosas, estás echando más leña al fuego". "Si las normalizas y dices, pues sí, venga, ya te has quedado a gusto, pues ya está, se pasó", ha propuesto.

En todo caso, comprende que las confesiones en España protesten por el anuncio del Gobierno por el "temor" a que lo que comience por las "sátiras", termine en "persecución".

Además, Palomino considera que con este tema el PSOE ha encontrado "una ventana de oportunidad". "Yo creo que el PSOE, desde el punto de vista de la proyección histórica, de vez en cuando saca una bandera que es: 'Vamos a denunciar el concordato --que no es un concordato, son varios acuerdos--, y otras veces es inconstitucional la exención del IBI, otras veces es qué hace la Iglesia Católica mandando en la Catedral de Córdoba. Yo creo que esas son banderas de carácter político que está muy bien, porque tú tienes que azuzar el ambiente", ha precisado. Si bien, ha insistido en que "por el momento no ha pasado nada".

Palomino ha asegurado que el asunto de la libertad religiosa es un tema que está "en ebullición en todas partes" siendo sus "manifestaciones más volcánicas" los sucesos de Torre Pacheco o Jumilla. "Y lo que venga, porque van a seguir ocurriendo cosas de este tipo y lo vamos a tener cada seis meses", ha augurado.