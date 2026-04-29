Un experto en educación advierte del riesgo de las lecciones preestablecidas basadas por edad y no por conocimientos

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geoff Masters, exdirector del Consejo Australiano para la Investigación Educativa, se plantea en un nuevo trabajo si ha llegado el momento de abandonar las lecciones preestablecidas y los planes de estudio sobrecargados para centrarnos en el crecimiento individual de cada estudiante.

El experto defiende que las expectativas basadas en la edad no benefician a todos los niños, mientras que las lecciones guionizadas perjudican tanto a profesores como a alumnos. Por ello, se pregunta hasta qué punto un sistema en el que dos alumnos de la misma clase pueden diferir en seis o más años de aprendizaje, pero reciben la misma enseñanza, atiende a los niños de la mejor manera.

Argumenta que este sistema perjudica a los niños de ambos extremos: aquellos con dificultades y aquellos que no se ven estimulados. Se pregunta qué pasaría si, en lugar de exigir las mismas expectativas de aprendizaje a todos los alumnos de la misma edad, basáramos dichas expectativas en el nivel de comprensión y desarrollo individual de cada uno.

"Demasiados estudiantes en nuestras escuelas están recibiendo una atención deficiente y se están quedando atrás debido a sistemas educativos que no cumplen su función", advierte Masters.

Masters argumenta que existe una falla fundamental en el sistema actual: la suposición de que todos los estudiantes del mismo grado están igualmente preparados para aprender el mismo material.

Las investigaciones demuestran que los niños de la misma clase pueden tener una diferencia de hasta siete años en su comprensión lectora y matemática. Esta enorme variación, argumenta Masters, es ignorada por un sistema que prioriza la estandarización sobre las necesidades individuales.

"En los años intermedios de la escuela, muchos estudiantes no han aprendido lo que el currículo esperaba que aprendieran mucho antes", explica Masters. Cita datos que muestran cómo, en 38 países desarrollados, casi un tercio de los jóvenes de 15 años tienen dificultades para demostrar conocimientos matemáticos de quinto y sexto grado.

Los argumentos de Masters se presentan en el contexto del desempeño decreciente de Australia en evaluaciones internacionales como PISA. Entre 2012 y 2022, no se observó una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes australianos en lectura, matemáticas o ciencias. De hecho, se han registrado descensos a largo plazo en las tres áreas.

"A pesar de décadas de reformas, el sistema educativo no ha logrado las mejoras que necesitamos", plantea Masters. "Es hora de cuestionarse si prescribir lo que cada estudiante debe aprender en cada curso y evaluar si lo ha aprendido es la mejor manera de optimizar el aprendizaje y mejorar el rendimiento".

Masters también explica cómo quienes comienzan el año con un nivel inferior tienen más probabilidades de quedarse atrás. Explica: "Cuando el currículo exige que todos los estudiantes de un mismo grado aprendan el mismo contenido al mismo tiempo, quienes comienzan muy por debajo del nivel esperado se encuentran en desventaja. Esta desventaja se agrava cuando se les exige a los estudiantes que pasen del currículo de un grado al siguiente en función del tiempo transcurrido, en lugar de la comprensión de los contenidos. Los estudiantes que carecen de los prerrequisitos esenciales suelen quedarse aún más rezagados, ya que el currículo de cada grado se vuelve cada vez más inalcanzable para ellos".

Masters, en cambio, aboga por un sistema que se adapte al nivel de aprendizaje de cada estudiante, en lugar de basarse en lo que su edad o grado escolar dictan. Propone reemplazar las expectativas basadas en la edad con planes de aprendizaje personalizados que hagan un seguimiento del progreso individual.

"La mejora del rendimiento depende de brindar a cada estudiante oportunidades de aprendizaje personalizadas y significativas que se basen en sus conocimientos previos", explica Masters. "Este enfoque incluye a todos los estudiantes, incluidos los niños neurodiversos y otros con necesidades especiales".

Según él, este enfoque no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que también capacitaría a los profesores para utilizar su experiencia profesional en el diseño de experiencias de aprendizaje personalizadas.

En opinión de Masters, una de las tendencias más preocupantes en la educación es el auge de las lecciones con guiones preestablecidos. "Las lecciones guionizadas convierten la enseñanza en la entrega de soluciones prefabricadas creadas fuera del aula", afirma Masters. "Subestiman la experiencia de los docentes en lo que podría considerarse la esencia de una enseñanza eficaz: determinar en qué punto se encuentra cada alumno en su aprendizaje y diseñar oportunidades para fomentar su desarrollo".

Masters aboga por el retorno a la autonomía profesional, donde se confíe en que los profesores tomen decisiones en beneficio de sus alumnos. De esta forma, Masters vislumbra un futuro en el que los sistemas educativos abracen la diversidad y la diferencia.

"En lugar de esperar que los estudiantes se ajusten a las expectativas del sistema escolar, el reto consiste en rediseñar las estructuras y los procesos escolares para satisfacer mejor las necesidades de cada alumno", concluye Masters.