Experto geólogo destaca las dificultades en las labores de rescate de Julen: "Es una cosa de la que no hay experiencia"

15/01/2019

15 Ene.

El experto y presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, ha destacado las dificultades en las labores de rescate de Julen, el niño de 2 años al que se busca tras haber caído este en un pequeño pozo el pasado domingo en Totalán (Málaga), ya que se trata de un incidente del que "no hay experiencia".

Según indica en declaraciones a Europa Press, los expertos no tienen experiencia en situaciones como la de este caso, en el que "un niño se cae en un agujero de 70 metros", y menos cuando el niño tiene solo dos años y "cabe justo" por el agujero.

Según recuerda, hay divisiones especiales de expertos para labores de rescate en cuevas, así como en montañas, pero no en pozos.

Además de la falta de experiencia en este tipo de accidentes, Regueiro apunta a la falta de información sobre el estado del pequeño. "¿A qué profundidad haces el túnel si no sabemos dónde está el niño?", se pregunta ante la última opción en la que se trabaja, que es la excavación de un túnel lateral a 80 metros de profundidad para acceder al pozo. A su juicio, "un niño de esa edad no cabe por ese pozo hasta el fondo".

Del mismo modo, otorga importancia a la estructura de la roca hallada dentro del agujero, y en sus paredes, para saber cómo perforar la tierra de los alrededores. El geólogo cree que podría ser pizarra. Con tal información, asegura que un túnel como el que se prevé "se puede hacer en España" porque el país cuenta con "muy buenos medios para hacer túneles", aunque "cuesta una fortuna".

No obstante, añade que "el problema aquí es el tiempo", pues el niño lleva más de 48 horas dentro de este pequeño agujero, que dice, "no son muy frecuentes" y según él, deberían estar tapados si no se puede extraer agua de él.

Para el experto, la mejor opción, además de excavar un túnel, es la de extraer piedras del interior del pozo con una especie de gran aspiradora de diámetro específico.

El portavoz de la Guardia Civil, Bernando Moltó, ha indicado que geólogos estudian desde la mañana de este martes el terreno para ver la manera de realizar un túnel lateral, mientras se continúa con la extracción mediante aspiración de materiales del pozo por el que cayó el pequeño.