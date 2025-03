Experto responsabiliza en el Senado al MITECO de no ejecutar obras estructurales en el Bajo Júcar, como las del Poyo

Señala que la Ley de la Huerta "retrasó" la ejecución de las obras del Poyo y de la Saleta

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Teodoro Velázquez, ha señalado este lunes en el Senado que "no se ha ejecutado ninguna" de las 23 medidas estructurales previstas para el Bajo Júcar en el Plan Hidrológico Nacional, entre ellas, las de la Rambla del Poyo, y que, de acuerdo con la normativa en vigor, las obras hidráulicas de interés general del Estado son competencia de la Administración General del Estado. A su parecer, "se han priorizado infraestructuras verdes".

"La responsabilidad directa no es de la Confederación (del Júcar). Respondiendo con rigor, sería del Ministerio de Transición Ecológica. Y es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que decir si las hace la Dirección General del Agua o la Confederación", ha subrayado.

Así se ha expresado en la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Así, ha señalado que que si se hubieran acometido las obras previstas en el Barranco del Poyo, se habrían mitigado las consecuencias de la dana.

"No digo de haber hecho todas las de todas las áreas, pero las de las nueve áreas de riesgo extremo es totalmente necesario. Y si no las hacemos (...) desde ya, desde hace cinco meses, las medidas estructurales necesarias, no estamos reduciendo la peligrosidad. Y si no reducimos la peligrosidad, no podemos reducir el riesgo", ha advertido.

En su intervención, ha asegurado que, de acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, las cifras de previsión de posibles avenidas del Bajo Turia para un periodo de retorno de 500, 100 y diez años son "extremas". Así, por ejemplo, se calcula que habría 128 kilómetros cuadrados (km2) de superficie inundable para un periodo de retorno de 500 años, "diez veces lo que se considera una superficie muy grave (...) que se establece en 15 km2". Además, la población afectada ascendería a 159.352 habitantes.

Desde su punto de vista, si el caudal de la zona inundable se hubiese repartido en tres laminaciones en vez de haber habido "tres, cuatro o cinco metros" de agua, se hubiesen registrado "80, 50 centímetros". Con ello, se habrían reducido las víctimas y los riesgos económicos, en este caso en un "50,60%". De manera más general, Velázquez ha detallado que se deberían construir más presas teniendo en cuenta fenómenos como las "gotas frías". "No solo es que se mantengan, es que yo creo que sería necesario aumentar las presas, clarísimamente", ha insistido.

INICIAR "YA" LAS MEDIDAS EN EL TURIA

Entre sus soluciones previstas para "evitar otra tragedia", el ingeniero también ha reclamado iniciar "ya" las medidas del Poyo, Saleta, Villamarchante y Turia "para recuperar la esperanza y seguridad de los afectados". A su vez, ha instado que las áreas de riesgo extremo se establezca una "alerta automática" en cuanto se llegue a la previsión de lluvias de 100 años mientras no se ejecuten las medidas que no dependa de que la envíe ninguna persona determinada.

"(Daría la alerta automática) en el momento que se llegue a la previsión de lluvia, con 24 horas de antelación, o con 48 si puede ser; pero que no dependa ni del (presidente valenciano Carlos) Mazón, ni del (secretario de Medio Ambiente) Hugo Morán, ni de la directora general, ni el presidente de la Confederación, que sea automática. Y eso, mientras no se ejecuten las obras, lo haría para la previsión de lluvia de la venida del 100 años", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de recuperar una Dirección General de Obras Hidráulicas "con equipo suficiente" y con un responsable que sea un Ingeniero de Caminos experto en obras hidráulicas "e independiente de los políticos de turno". "Si las inundaciones son el fenómeno que más daños produce, tendría que haber mucho conocimiento en la cabeza del Ministerio. Si analizamos en este momento las cuatro partes primeras del Ministerio, no hay ningún ingeniero de caminos. Ni uno", ha denunciado.

LA LEY DE LA HUERTA "RETRASÓ" LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante el debate, el senador de Compromís Enric Xavier Morera Català ha advertido de que se dejó caducar "miserablemente" la declaración ambiental de los proyectos en la Rambla del Poyo que fue firmada por Teresa Ribera en 2011. En la réplica, Velázquez ha precisado que si bien los proyectos ya existían desde 2001, a partir de 2016 existe la "obligatoriedad" de ejecutarlas. A su juicio, la Ley de la Huerta "retrasó indebidamente la ejecución de las obras".

Por su parte, la senadora del PSOE Rocío Briones Morales, que ha interpelado directamente al PP por qué "no tienen lo que hay que tener" para traer a Mazón a la Comisión, ha criticado que los 'populares' "retrasen" la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas y ha pedido elecciones en esta región. "Esta es una comisión que es una farsa", ha enfatizado. Briones Morales ha defendido la acción del MITECO y ha asegurado que los protectos del la Rambla del Poyo y Saleta están en marcha.