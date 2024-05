Expertos abogan por formación, capacidad y herramientas para crear entorno seguro para menores en el acceso audiovisual

(I-D) La subdirectora de Sociedad y Cultura de Europa Press, Maria Pin; la directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal, Esperanza Ibáñez; el Public Affairs and Media Relations, Enrique García; la presidenta y directora general de FED

Netflix, OCU, Fedicine, Fundación Cibervoluntarios, Kreab y la Fad apuestan por el acompañamiento y la educación para identificar el contenido adecuado



MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Distintos expertos en contenidos, consumo, infancia y juventud abogan por ofrecer formación e información, capacidad, e implementar herramientas de control para crear entornos seguros para los menores a la hora de acceder a contenidos audiovisuales en las distintas plataformas.

Así lo han defendido este jueves la directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal, Esperanza Ibáñez; el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) Enrique García; la presidenta y directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España (Fedicine), Estela Artacho; la fundadora y actual presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda; el senior advisor de Transformación Digital en Kreab, Borja Adsuara; y la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, durante su participación en el evento digital 'Creación de entornos seguros para los menores en el acceso a contenidos audiovisuales'.

En un encuentro digital organizado por Europa Press, Netflix y la OCU, Esperanza Ibáñez ha explicado que la plataforma y la organización de consumidores han llegado a un acuerdo de colaboración recientemente, para "acercar" la realidad de los servicios de comunicación audiovisual a los consumidores, así como "seguir aprendiendo" de ellos. Así, de forma conjunta, trabajarán sobre la forma de crear entornos seguros de disfrute de los servicios de comunicación audiovisual, sobre las tendencias de consumo y para avanzar en términos de accesibilidad en los contenidos audiovisuales.

En este contexto, la directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal ha señalado el "afán" de la plataforma es "hacer posible entornos en los que la familia pueda disfrutar, de una manera tranquila, del enorme catálogo" que ofrece. Para ello, Netflix se basa en las '3 C'. La primera de ellas, según ha indicado, es ofrecer el mejor contenido posible en un catálogo cerrado, que está hecho de la mano de profesionales, es decir, "de la mano de productores, creadores, talento internacional y nacional".

"En el servicio no ofrecemos contenido generado por el usuario. Tampoco se permite poder comentar ni poder tener ningún tipo de interacción entre los miembros", ha subrayado, para después añadir que la 'segunda C' tiene que ver con el contexto, es decir, todo el contenido está calificado por edad y se ofrece una información adicional, que permite a las familias "tomar decisiones informadas sobre qué tipo de contenido quieren ver".

El tercer pilar, son los controles parentales. "Para nosotros, es muy importante también dar herramientas a las familias y que sean las familias las que tengan la capacidad de decidir qué tipo de entretenimiento quieren disfrutar", ha declarado Esperanza Ibáñez, que ha puesto en valor que Netflix ofrece un perfil de usuarios específico dedicado a la infancia, Kids, con contenidos aptos para los menores y que además se pueden configurar en función de la edad.

CONTROLES EN CUALQUIER DISPOSITIVO

También, según ha especificado, dentro del servicio que ofrece la plataforma se pueden bloquear títulos específicos o desactivar la opción de reproducción automática para que los episodios no se sucedan uno tras otro. "También puedo controlar el historial de visionado de los menores o puedo bloquear, a través de un PIN, los perfiles adultos para que los menores de la casa no tengan acceso a estos perfiles adultos", ha detallado la directiva de Netflix que proporciona todas estas herramientas en cualquier dispositivo.

Para el portavoz de la OCU, el acceso de los menores a contenidos audiovisuales en un tema "relevante". Así, Enrique García ha recordado que la normativa de Consumo obliga a ofrecer "productos sanos y seguros" que, a su juicio, se tiene que extender a la industria audiovisual y ha hecho hincapié en la "responsabilidad" ante la conciencia de los "riesgos y efectos negativos" que determinados contenidos digitales tiene en los menores.

Enrique García considera que la legislación "va siempre muy por detrás" de la tecnología, y aboga por la "educación" de los niños y la "concienciación" de los padres, pues algunos "no tienen la formación adecuada". "En Internet, no podemos tener acceso, en sus distintas modalidades, sin barreras, sin instrumentos, donde los hijos accedan a contenidos, donde ya hoy tenemos certeza de que, algunos, son lesivos", ha zanjado.

Desde la Fad, su directora general ha puesto sobre la mesa la importancia de "mirar desde el punto de vista" de los menores el asunto y ha ofrecido algunos datos de investigaciones realizadas por la Fundación. Así, ha afirmado que el 96,7% de jóvenes de 15 a 29 años tienen acceso a ocio y entretenimiento digital, a la cabeza el consumo de películas, series y videos (75,8%). El 60,4% de los jóvenes consume este contenido a diario. Beatriz Martín Padura ha afirmado que no son "consumidores pasivos" sino que tienen "pensamiento crítico".

Por su parte, la presidenta de Fundación Cibervoluntarios se ha referido al estudio 'Mi realidad conectada. Sí, también soy digital' presentado por su entidad recientemente y que concluye que, para los jóvenes, "lo físico y lo digital es uno" y que la tecnología es parte de su "cultura". Yolanda Rueda defiende la importancia de acompañarles en el camino para distinguir una esfera de la otra, y hacerles "parte del proceso".

IDENTIFICAR EL CONTENIDO MÁS ADECUADO

Asimismo, la presidenta de Fedicine ha afirmado que los jóvenes consumen "muchísimo" cine y contenido audiovisual, "cada vez más", por lo que la industria es "muy consciente de que hay que ayudarles a identificar los contenidos que son adecuados para ellos". En este punto, Estela Artacho ha recordado que en el cine las películas están calificadas por edad, al igual que en la siguiente ventana de explotación, las plataformas, y que ellos prefieren optar por la autorregulación o la corregulación.

Además, ha hecho hincapié en el peligro del contenido audiovisual pirata, donde "no hay ni controles parentales, ni recomendación por edades". Estela Artacho ha añadido que en estos casos los menores se exponen a publicidad inadecuada como anuncios de bebidas alcohólicas o tabaco.

Borja Adsuara, senior advisor de Transformación Digital en Kreab, ha hecho hincapié en la importancia de la "responsabilidad" de los padres y los jóvenes, que son los que deciden, y en la relevancia de un buen etiquetado de los contenidos audiovisuales, como en otros sectores como el de la alimentación. En este escenario, Adsuara se ha referido a Netflix como "uno de los buenos alumnos de la clase", porque ya es un "entorno mucho más controlado".

"No se puede meter todo en el mismo saco", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que el riesgo está en las redes sociales y las webs y páginas de compartición de vídeos. Así, Borja Adsuara apuesta por la implementación de herramientas de verificación de edades.

En cuanto a la capacitación de los progenitores para procurar que sus hijos se muevan en entornos audiovisuales seguros, el portavoz de la OCU ha explicado que "muchos" padres no saben utilizar los controles parentales y otros no los conocen, por lo que pide ponerlos a disposición de los consumidores de forma rápida, accesible y sencilla. En la misma línea, la presidenta de Fedicine ha invitado a los padres a utilizarlos, ya que es "muy sencillo" y ha apostado por "acompañar" a los menores, no prohibir.

Finalmente, la directora de Políticas Públicas de Netflix ha asegurado que se ha "avanzado mucho en los últimos años", aunque hay que seguir creciendo en materia de educación y alfabetización digital. Ha insistido en la importancia de que las herramientas para crear entornos seguros sean "accesibles" y se puedan ejecutar "de forma fácil".