Expertos abordan los retos de la familia en España: "Las 'madres helicóptero' impiden que los niños maduren"

Mesa redonda 'La familia en España: análisis y perspectivas a partir del XV Barómetro de las familias' - FUNDACIÓN THE FAMILY WATCH

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos y profesionales del ámbito empresarial han abordado los retos de la familia en España y han reclamado más apoyo social y tiempo para su desarrollo durante la mesa redonda 'La familia en España: análisis y perspectivas a partir del XV Barómetro de las familias', organizada por la Fundación The Family Watch junto a Influencia Hispana.

La mesa redonda, celebrada esta semana en la sede de ESIC University, se ha centrado en analizar la situación actual de las Familias y los principales retos a los que se enfrentan.

El evento ha reunido a expertos de distintos ámbitos que han aportado una visión multidisciplinar sobre cuestiones clave como la salud mental, la conciliación, la educación, la economía familiar o el impacto de las nuevas tecnologías.

En el debate han participado Inés López-Ibor, catedrática de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid; Johanna Von Müller-Klingspor Pesquera, empresaria de origen austriaco-venezolano; Héctor Cebolla Boado, investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC); y Edwin Rodríguez, chef y propietario del restaurante Quimbaya, galardonado con una estrella Michelin. La sesión ha estado moderada por el periodista de Europa Press Alfonso Herrero.

Durante el encuentro se han analizado los resultados del XV Barómetro de las Familias en España, poniendo de relieve importantes desafíos sociales.

Entre ellos, Héctor Cebolla ha destacado las dificultades en la formación de parejas derivadas de la "homogamia educativa", señalando que "las mujeres están cada vez más cualificadas y los hombres menos, lo que complica encontrar pareja". También ha subrayado la necesidad de políticas que favorezcan la conciliación: "Para formar una familia necesitamos ser ricos en tiempo".

Por su parte, Inés López-Ibor ha puesto el foco en la salud mental, especialmente entre los jóvenes: "El 80% de las enfermedades mentales aparecen entre los 14 y los 30 años".

López-Ibor ha incidido en el papel clave de la Familia tanto en la prevención como en el origen de algunas patologías, así como en la necesidad de aprender a gestionar el impacto de las redes sociales. Asimismo, ha advertido sobre fenómenos como la sobreprotección: "Las 'madres helicóptero' impiden que los niños maduren y desarrollen herramientas para afrontar la vida".

En su intervención, Johanna von Müller-Klingspor ha destacado la importancia de apoyar a las Familias desde las políticas públicas: "No tiene sentido que tener hijos siga percibiéndose como una carga económica".

También ha subrayado el papel fundamental de la familia como base para el desarrollo personal y profesional. "La Familia te da las herramientas para emprender; sin esa estabilidad es muy difícil", ha dicho.

En esta misma línea, Edwin Rodríguez ha incidido en la necesidad de un enfoque colaborativo. "La responsabilidad de las Familias debe verse apoyada por los colegios y las autoridades", ha comentado. Además, ha resaltado el valor del acompañamiento en la crianza: "Lo más importante es acompañar en el camino de la vida y dotar de valores y herramientas".

A lo largo del debate, se han abordado también cuestiones como la brecha generacional en la capacidad de ahorro -donde los jubilados presentan mayor estabilidad frente a los jóvenes-, la importancia de la familia extensa como red de apoyo y el papel de la educación en valores.

Los ponentes ha coincidido en la necesidad de reforzar el ecosistema familiar desde múltiples ámbitos. "El colegio puede ser una extensión de la Familia", ha afirmado López-Ibor, mientras que Cebolla ha insistido en que "las decisiones vitales son procesos y deben vivirse de forma natural, con acompañamiento".

La jornada ha concluido con una llamada a situar a la familia en el centro de las políticas sociales y económicas, facilitando recursos y, especialmente, tiempo de calidad, como elemento esencial para su desarrollo.

El acto lo ha clausurado la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Dª. Paloma Tejero, quien ha subrayado la importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan a las Familias como eje fundamental de la sociedad.