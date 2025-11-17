Expertos piden "diálogo social" en el Congreso para adaptarse a la sequía y "despolitizar" el cambio climático

Archivo - Los restos del antiguo pueblo de Peñarubia han quedado al descubierto por la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos relacionados con la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados ha pedido "diálogo social" en el Congreso de los Diputados para adaptarse a la sequía, así como "despolitizar" la lucha contra el cambio climático. Desde su punto de vista, no hay una "única solución" contra la sequía, sino que hay que aplicar todas las herramientas.

"Estamos en un momento de urgencia donde es imprescindible abrir un diálogo social liderado desde las instituciones y desde el Congreso, para ver cómo vamos a afrontar esta situación (...) que hay que abordar de manera estructural", ha avisado la representante de Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro de la Junta Rectora del Patronato, Nuria Hernandez-Mora, este lunes durante la presentación de 'Sequía en España', uno de los Informes C que elabora el organismo

La científica ha explicado que la vulnerabilidad de España a la sequía se ha incrementado por la sobreexplotación estructural de recursos hídricos, el mal estado de las aguas y la situación de estrés hídrico. Durante su intervención, ha recalcado que es "fundamental" tener claros con qué criterios y principios se va a gestionar el agua, que a su juicio tienen que ser criterios de equidad y justicia social.

En este marco, se ha remitido a una propuesta de la Mesa Social del Agua de Andalucía. "Ellos están diciendo que la vulnerabilidad ante una sequía de siete años no es la misma para una agroindustria multinacional (...) que para un agricultor tradicional. Por lo cual, el reparto de la escasez tenemos que hacerlo con criterios sociales, territoriales, ambientales y económicos", ha explicado.

Por otro lado, el profesor de Investigación en el Laboratorio de Climatología y Servicios Climáticos, Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Sergio Vicente, ha abogado por "despolitizar" la mitigación del cambio climático. "No puede ser que suceda como pasó la semana pasada en el Parlamento Europeo donde se votaron relajar las medidas de mitigación del cambio climático", ha advertido.

Más allá de ello, ha pedido poner el foco sobre el control de las emisiones de gases de efecto invernadero ya que "si la dinámica atmosférica se ve afectada" la situación puede volverse "completamente incontrolable". Además, ha solicitado que el Congreso fije como prioridad de país la gestión de las masas forestales, que "tienen un papel muy importante a la hora de interceptar la lluvia, a la hora de consumirla para sus procesos fisiológicos y reducen de forma muy notable lo que es la escorrentía superficial".

Por último, el catedrático en el Departamento de Economía Agraria, Universidad de Córdoba, Julio Berbel, ha recalcado que no hay una "única solución" contra las sequías, sino que hay que aplicar "todas" las herramientas. Además, ha señalado que el sur de España depende de "tres o cuatro borrascas al año" que llenen los embalses y los acuíferos. "Como te falle una (...), ya tenemos problemas", ha lamentado.

Por su parte, ha propuesto reformar el canon de agua y pasar a una tarifa binómica. Además, ha incidido en la importancia de gestionar las aguas subterráneas, que a diferencia de en Portugal, no tienen cánones ni tasas.