Expertos sobre Querida Amazonia, que no menciona la ordenación de hombres casados: "El Papa nos dice que no es el tema"

Publicado 12/02/2020 19:31:25 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Navarra han explicado que al no mencionar la cuestión de la ordenación de hombres casados en la exhortación apostólica 'Querida Amazonia', el Papa Francisco ha querido decir que "no es el tema" y no ha querido poner "un parche" al problema utilizando a la Amazonia.

El profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra Pablo Blanco considera que, frente a titulares de "celibato sí o celibato no" o de "ordenación de las mujeres sí o no", el Papa deja claro en su exhortación apostólica 'Querida Amazonia', publicada este miércoles 12 de febrero, que este "no es el tema", y "dirige su mirada a los pueblos indígenas".

"El tema, tal y como lo presentaban algunos medios era 'Amazonia: celibato sí o celibato no', 'mujeres ordenadas sí, mujeres ordenadas no'. El Papa nos dice que no es el tema, que si hay pocos sacerdotes, lo que hay que hacer es buscar vocaciones y una mejor distribución del clero", ha precisado Pablo Blanco en declaraciones a Europa Press.

En este punto, según ha indicado, el Papa invita a los obispos latinoamericanos a "enviar misioneros a la Amazonia para que la eucaristía pueda llegar también a los rincones más recónditos".

Además, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, el experto ha afirmado que el Papa Francisco dice "cosas muy bonitas" de ellas, pero puntualiza que "no se trata de clericalizar a la mujer porque su carisma es específico y no se trata de intercambiar los papeles unos con otros".

El experto ha destacado el título del documento, 'Querida Amazonia', en el que no hay una especie de "deificación de la Tierra"; y ha puesto de relieve que el Papa habla de "un sueño social, ecológico y eclesial", estando ese "sueño social" muy "en la línea" de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la naturaleza. Si en aquella, el Pontífice daba voz al "grito de la Tierra y de los pobres", aquí habla del "grito de la Amazonia".

El Papa Francisco, según ha precisado, se "rebela" en el documento "contra los intentos colonizadores de explotar la naturaleza, de destrozar la Amazonia, el pulmón del planeta". Asimismo, ha señalado que es "bonito" cómo el Pontífice "dirige su mirada a los pueblos indígenas" de manera "muy empática y cercana", rechazando el "sometimiento injusto, poco ético y muy lejano a la religión" al que se ven expuestos "por intereses económicos".

Así, Pablo Blanco ha puesto de relieve que la exhortación combina dos ideas: la ecología medioambiental y la ecología humana, una expresión que toma de Benedicto XVI. También ha destacado la mención que hace el Papa al "respeto" que merecen las culturas indígenas y al "diálogo entre las culturas, que no pueden constituirse en una especie de tótem sagrado que no se puede tocar"; y ha subrayado la expresión "santidad con rostro amazónico", expresando así que "la solución a los problemas de la Iglesia en la Amazonia es esa santidad".

NO PONER "PARCHES"

Por su parte, el profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra Javier Otaduy ha subrayado que ante la "expectación universal" que había suscitado la exhortación sobre la Amazonia, la respuesta del Papa Francisco ha sido: "Yo aquí no voy a poner un parche".

A su juicio, lo que se desprende del documento del Papa es, que aunque "hay pocos sacerdotes en la Amazonia y la eucaristía es imprescindible, antes que aumentar la celebración ecuarística, es necesario enseñar a los fieles verdaderamente a desearla, que los cristianos en la Amazonia y en todos los sitios quieran ser santos".

Además, Javier Otaduy ha lamentado que se haya querido utilizar la Amazonia como "banco de pruebas" y, en este sentido, considera que el Papa ha querido dejar claro en el documento, que no va a utilizar a los pueblos indígenas para resolver cuestiones como la ordenación de hombres casados.

Lo mismo ha ocurrido, según ha indicado, con el tema de las mujeres. "No se puede plantear la cuestión del servicio ministerial, que por otro lado ha sido estudiada muchas veces, con ocasión de la Amazonia. En este punto, ha habido una respuesta del Papa de 'seamos auténticos, no planteemos esto de un modo instrumental y sirviéndonos de los indígenas de la Amazonia'", ha subrayado Otaduy.