Expertos ven en la encíclica de León XIV "una llamada al uso humano de la IA" y creen probable que se plasme en leyes

La encíclica del Papa León XIV Magnifica Humanitas. - Europa Press/Contacto/Us Vatican Media

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos consideran "muy probable" que el contenido de la encíclica de León XIV 'Magnifica Humanitas' se plasme en leyes, como ya ocurrió con la 'Rerum Novarum' de su predecesor León XIII, y consideran que el documento es "una llamada al uso humano de la IA".

El director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, ve "muy probable" que la encíclica del Papa León XIV tenga "efectos en los ordenamientos jurídicos", al igual que la Rerum Novarum de León XIII tuvo "una influencia enorme no solo en el ámbito social" sino también "en los hoy denominados estatutos de los trabajadores" y en normas como la "ley de la silla".

"Antes de la propia encíclica, las grandes compañías de tecnología han estado muy pendientes de qué es lo que iba a decir Roma, de qué iba a decir el Papa en su encíclica. Eso me lleva a pensar claramente que lo que aquí se está diciendo, a ellos les interesa y que va a tener efectos incluso probablemente también en los ordenamientos jurídicos, pero sobre todo va a tener efectos sociales", ha explicado Avezuela, este lunes, en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, es una encíclica que Prevost "ya en cierto modo había anunciado el primer día que fue nombrado Papa" cuando adoptó el nombre de León XIV porque su predecesor León XIII publicó una encíclica sobre la Revolución Industrial, y ahora él "quería dar un mensaje para la revolución digital".

Sobre su contenido, considera que el elemento central es su reflexión sobre si se debe "considerar la IA como una servidumbre para el ser humano o, por el contrario, tiene que estar al servicio del ser humano respetando la dignidad humana".

Preguntado por si el Papa bendice o condena la IA, Avezuela subraya que "desde luego, condenar no la condena" e incluso "está a favor del progreso", aunque subrayando que hay que poner la IA "al servicio del bien común, al servicio del ser humano y sobre todo respetando la dignidad humana" y "poniendo el foco en el valor del trabajo" y en "la familia".

"Siempre que la IA, siempre que la revolución digital en la que estamos sumidos vaya en favor de todo esto, él la bendice. En ningún caso la condena", recalca.

Además, destaca es que la encíclica pone de relieve que "el discernimiento es uno de los grandes valores humanos y que ese discernimiento y ese compromiso tiene que ser en torno al cual tiene que girar todo el desarrollo tecnológico" y añade que "en ningún caso atribuye" ese compromiso al robot.

"NI BENDICE NI CONDENA LA IA"

Por su parte, la profesora de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo, María Solano, ha destacado que, en Magnifica Humanitas, el Papa "ni bendice ni condena la IA" sino que advierte de que "ninguna tecnología es neutral e inocua".

"El mensaje fundamental de la encíclica es muy positivo en el sentido de que tiene esperanza en todo lo que puede traer la IA. No es negativo respecto a la tecnología, sin embargo, es muy prudente respecto a su uso", ha puntualizado Solano, en declaraciones a Europa Press.

Además, considera que hace un llamamiento no solo a "las empresas, las tecnológicas" sino a todos los ciudadanos a ser "éticos" respecto al uso de esta herramienta y destaca la imagen que utiliza el Papa de la torre de Babel.

"Él dice que esta nueva civilización del amor se tiene que construir con la colaboración de todos. Entonces, cada uno, desde el ámbito que le toque, debe aportar su granito de arena a una aproximación ética a la Inteligencia Artificial", remarca.

Además, pone de relieve que, al igual que "León XIII, con el que arranca la doctrina social de la Iglesia, se preocupa especialmente de las necesidades de los trabajadores en la época de la Revolución Industrial", Prevost se preocupa por las de los trabajadores "en la época de la Revolución Digital" y "hace hincapié en los riesgos" de "las nuevas esclavitudes digitales".

También resalta cómo el Papa advierte de "los riesgos evidentes" de la IA como el "colonialismo de datos" o su uso "con fines destructivos en la guerra" y cómo se preocupa asimismo por los menores y por el "papel fundamental de la familia, que necesita tiempo para educar".

A su vez, cree que es "clarísimo" al situar "la responsabilidad última del uso de cualquier tecnología" sobre "las personas". "Ya hay algunas investigaciones que muestran que la tendencia de cualquier inteligencia artificial es a la aniquilación. Entonces el Papa menciona específicamente la responsabilidad de que las personas estén detrás de cualquier valoración que haga la IA", subraya.

EL PELIGRO DEL USO DE LA IA EN LAS ARMAS

Mientras, el director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, Rafael Amo, considera que la encíclica del Papa no se puede leer en términos de dicotomías y asegura que es "una llamada al uso humano de la Inteligencia Artificial" y una advertencia sobre "el desarrollo más peligroso" de la IA, el que se refiere a las armas.

"El Papa lo que intenta es mostrar que esa tecnología, si se libera del paradigma tecnocrático, que es esa manera de interpretar la tecnología, que hace de la propia tecnología su propio fin y su propio medio y que solo busca autodesarrollarse olvidando a las personas, si la IA se libera de ese punto pues es una herramienta muy poderosa de humanización", recalca.

Así, considera que el Pontífice inserta esta lectura en la tradición humanista del cristianismo, advirtiendo de que "si la IA cae bajo ese paraguas del paradigma tecnocrático", se puede "deshumanizar la verdad, el trabajo, la libertad y la paz".

"El fondo es desarmar a la IA. Y utiliza esa expresión, desarmar, porque la dijo en sus primeras palabras cuando salió a la Logia de San Pedro, cuando fue electo. Entonces, él pide desarmar a la IA de ese paradigma tecnocrático que haría la IA una herramienta de deshumanización", concreta.

En este contexto, según el experto, el Pontífice propone los principios de la Doctrina Social de la Iglesia para "ayudar a hacer que la IA sea humanizadora". Además, destaca que "no pierde el tiempo en comparar la IA con la inteligencia humana porque no es comparable" y "es capaz de centrarse en lo importante".

En cuanto a los efectos del documento, cree que "eclesialmente puede tener un gran alcance" y aunque recuerda que "el magisterio de la Iglesia no puede prohibir, ni puede condenar", afirma que sí podrá "iluminar la conciencia de las personas".