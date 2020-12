Exvicepresidente del TC cree que se han dado "abusos normativos" durante los estados de alarma por la pandemia

El Magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas

El Magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas - FEDETO

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ramón Rodríguez Arribas, se ha mostrado crítico con las decisiones legislativas durante los tres estados de alarma decretados por el Gobierno durante la pandemia de coronavirus, recordando que en esta situación "no hay control parlamentario, lo que ha implicado, ha afirmado, que "se han dado abusos normativos".

En su participación en una conferencia organizada por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Rodríguez Arribas ha señalado que en concreto se han aprobado 12 Decretos Ley, 5 Reales Decretos y 113 Órdenes Ministeriales, en los tres estados de alarma. En su opinión la mayor parte de ellos "no tienen nada que ver con la pandemia" como por ejemplo el relacionado con el Centro Nacional de Inteligencia, según ha informado Fedeto en nota de prensa.

En su opinión se ha hecho algo peor como la tramitación de leyes importantes, como la ley educativa, la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en estos momentos se apunta al inicio del debate sobre la Ley de la Eutanasia.

El magistrado ha considerado que esto no es constitucional y que, por tanto, muy posiblemente se declaren anticonstitucionales leyes como la ley de educación.

Además ha considerado como "grave" que en el estado de alarma "dejó de funcionar al Poder Judicial, por lo que las Salas de Justicia no pudieron realizar su trabajo".

Respecto a las repercusiones del estado de alarma en la economía, Arribas asegura que "no queda en suspenso la responsabilidad patrimonial del Estado". "Todos nos esperábamos un aluvión de denuncias, pero no ha sido así. Se puede reclamar a la Administración Pública, pero lo recomendable es hacerlo caso por caso. Porque no todo es indemnizable. Es difícil una regla general, por lo que insisto lo apropiado es hacerlo caso por caso", ha manifestado.