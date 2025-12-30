FACUA avisa de que es "habitual" que haya exceso de aforo en fiestas de Nochevieja y pide más controles en las salas

Archivo - Botellas de vino - David Young/dpa - Archivo

MADRID 30 Dic.

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado un año más a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán esta Nochevieja.

La asociación advierte de la "habitual existencia" de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en incumplimientos en materia de seguridad, además de la celebración de cotillones ilegales en locales que no cuentan con licencias ni con autorizaciones de ningún tipo.

"La falta de controles e inspecciones por parte de las administraciones puede traducirse en cualquier momento en accidentes que, por la gran afluencia de público que asiste a estas fiestas, pueden llegar a revestir cierta gravedad", advierte FACUA.

La organización recuerda que para celebrar este tipo de eventos, los locales no dedicados a la hostelería y los establecimientos hosteleros que no cuenten con licencias para la organización de este tipo de actividades están obligados a solicitar a sus ayuntamientos o comunidades autónomas licencias para organizar los cotillones. Sin embargo, en numerosos casos los organizadores o promotores se saltan dicho trámite, celebrando estas fiestas de forma ilegal.

Asimismo, asegura que, en muchos casos, los organizadores de los cotillones "no cumplen lo prometido en su publicidad". Así, el guardarropa vigilado supuestamente incluido en el precio de la entrada "supone finalmente un coste añadido o carece de una auténtica vigilancia"; las bebidas "se acaban a las pocas horas del inicio de la fiesta"; los canapés o el desayuno "sólo son accesibles para unos pocos" o se venden "muchas más entradas de lo permitido, con lo que se alcanza una masificación insufrible".

La asociación recuerda que ante estas irregularidades, los usuarios pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas.

Por ello, recomienda a los usuarios que se aseguren de que los locales cuentan con salidas de emergencia suficientes y utilizables, extintores, aseos en buenas condiciones y acordes al aforo anunciado, entre otros requisitos.

Asimismo, anima a los consumidores a conservar la entrada y, si es posible, hacerse con una copia de la publicidad de la fiesta para, en caso de incumplirse el aforo o cualquier otro aspecto anunciado, poder reclamar la devolución de la totalidad o parte de su dinero.

FACUA advierte de que las administraciones "deberían realizar un control previo sobre las fiestas ilegales para proceder a su prohibición".

Del mismo modo, apunta que es necesario que inspeccionen durante la Nochevieja los establecimientos en los que se celebren estos eventos para clausurar los clandestinos y garantizar que los legales cumplen con todos los requisitos de salubridad y seguridad, muy especialmente en lo que se refiere al aforo y las medidas de seguridad en caso de accidentes.