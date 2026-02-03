FACUA ve necesario prohibir las redes a menores de 16 años para "proteger a los niños de la pederastia o bullying"

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y considera que se trata de una medida necesaria para "proteger a los niños de los discursos de odio ultra, la pederastia, la pornografía, la manipulación comercial y el bullying".

En este sentido, FACUA insta a los grupos parlamentarios a contribuir a la aprobación de la norma que dará lugar a esta prohibición, la ley de protección de los menores en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso.

El presidente del Gobierno también ha anunciado su intención de atribuir la responsabilidad legal de las infracciones a los directivos de las redes si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio, además de tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

En este sentido, FACUA recuerda que el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea ya exige a las grandes plataformas responsabilidades por los contenidos que difunden y su aplicación ya ha dado lugar a las primeras multas, como los 120 millones de euros impuestos a Twitter/X por incumplir sus obligaciones de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios.

La asociación espera que el Gobierno habilite canales de participación e interlocución para que las asociaciones de consumidores y otros agentes sociales implicados en la protección de los usuarios frente puedan trasladar al organismo competente los casos de incumplimientos que detecten en el paquete de medidas que se pretenden aprobar.