Fallece en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Igancio Arévalo

El que fuera alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo Martín, en el centro junto al presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, (i) y el presidente del PP y de la Diputación abulense, Carlos García (d). - PP

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Igancio Arévalo, de 56 años, ha fallecido este martes por la noche en la N-601 a la altura del término de Alcazarén (Valladolid) era el alcalde del municipio abulense de Aldeaseca.

El fallecimiento de Luis Arévalo se produjo en torno a las 22.14 horas en el kilómetro 154 de la carretera N-601, sentido Olmedo, a la altura del término vallisoletano de Alcazarén, donde colisionaron una furgoneta y dos turismos. Como consecuencia del accidente perdió la vida el edil del PP y otras cuatro personas de entre 20 y 50 años resultaron heridas.

Arévalo, nacido en Bercial de Zapardiel (Ávila) hace 56 años, casado, padre de una hija, empresario y presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), ha sido alcalde de la localidad de La Moraña desde junio de 2023, cuando concurrió a las elecciones municipales liderando la candidatura del PP.

Tanto el PP como la Diputación de Ávila han lamentado y han expresado sus condolencias por el fallecimiento del edil, han informado a Europa Press fuentes del partido en el que militaba.

MAÑUECO: "SE VA UN HOMBRE BUENO"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del alcalde. "Se va un hombre bueno, cercano y lleno de ilusión por su pueblo", ha manifestado el también presidente del Partido Popular de Castilla y León sobre el regidor 'popular'.

Fernández Mañueco se ha mostrado "consternado" por la muerte de Arévalo Martín y ha trasladado su "cariño" a la familia, amigos y vecinos del mismo, así como a los compañeros del Partido Popular de Ávila.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, ha expresado su "consternación y dolor" y el de todo el partido ante el fallecimiento.

"Luis fue un gran compañero, pero sobre todo un excelente amigo", ha señalado García en un comunicado recogido por Europa Press en el que asegura estará "impactado" por lo sucedido. Lo lamento profundamente, porque es la pérdida de una persona buena, cercana, noble y que estaba llena de ilusión por servir a su pueblo", ha añadido.

El presidente del PP de Ávila ha recordado la visita que, en campaña electoral, hizo el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al municipio. "Siempre estaba pensando en proyectos para su pueblo, en mejorar la vida de sus vecinos, y aunque puede sonar a tópico, quienes conocieron a Luis saben que es absolutamente cierto", ha recordado.

Carlos García ha puesto el partido a disposición de la familia de su "querido amigo", a la que han trasladado su "más doloroso pésame", y de Aldeaseca, "para que el pueblo se recupere de este durísimo golpe".

Por otro lado, la Diputación también ha lamentado el fallecimiento del primer edil y ha trasladado sus "más profundas condolencias a su familia, amigos y vecinos del municipio que presidía".

Carlos García, como presidente de la Institución, ha señalado que pone la Diputación "a disposición del Ayuntamiento de Aldeaseca para hacer frente a esta durísima e inesperada pérdida".

Asimimso, los procuradores de Ávila José Antonio Palomo (Vox) y Pedro Pascual (Por Ávila) han aprovechado sus intervenciones ante el Pleno de las Cortes para trasladar su pésame a la familia de alcalde de Aldeaseca (Ávila).