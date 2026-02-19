La familia de un español en estado crítico en Tailandia pide ayuda para su repatriación médica urgente

Adrián Palomino Plaza, el español en estado crítico en Tailandia que requiere de una repatriación médica urgente - FAMILIA DE ADRIÁN PALOMINO (GOFUNDME)

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia de Adrián Palomino Plaza, un madrileño de 39 años en estado crítico en Tailandia tras sufrir un accidente de moto, ha pedido ayuda para poder financiar la repatriación médica urgente a Madrid.

Para ello, ha lanzado una campaña --'Repatriación médica Adrián, Bring Adrian Home'-- en la plataforma 'Go Fund Me' con el fin de recaudar los 260.000 euros necesarios para cubrir los gastos hospitalarios en Tailandia, el avión medicalizado, la coordinación internacional de traslado y los tratamientos y la rehabilitación necesarios en España, así como los costes administrativos y fiscales derivados de las donaciones.

Adrián Palomino, que trabajaba en Phuket (Tailandia) como buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado desde el pasado 9 de febrero.

Ese día, sufrió una colisión con la motocicleta cuando regresaba a tierra durante un permiso de descanso. Fue la policía tailandesa la que halló a Adrián solo en el lugar del accidente, por lo que de momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo.

La colisión le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y, desde entonces, ha estado en coma y estado crítico bajo vigilancia médica continua.

Primero estuvo ingresado en un hospital público de la zona, pero, ante la falta de medios adecuados para atender a Adrián, la familia se vio obligada a trasladarlo a un centro privado, explica a Europa Press el portavoz de la familia, Mikel Martínez.

UNOS COSTES QUE LA FAMILIA NO PUEDE ASUMIR

Esta circunstancia ha llevado a que el seguro laboral con el que contaba como trabajador legal en Tailandia no cubra los gastos sanitarios, que en estos momentos alcanzan los 4.000 euros diarios. A ello se suman los costes de la repatriación, que ascenderían a los 250.000 euros, según la estimación que la familia ha recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores, aclara Mikel.

"La atención hospitalaria en Tailandia, especialmente en una unidad de cuidados intensivos privada, genera costes extremadamente elevados que la familia no puede asumir", explica su familia, que señala que Adrián tenía sus seguros laborales obligatorios en regla, pero no contaba con un seguro privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud.

En ese sentido, la familia subraya que los gastos están "completamente fuera" de sus posibilidades, por lo que solicita apoyo económico y la difusión del caso para tratar de acelerar la repatriación y "permitir que Adrián pueda continuar su tratamiento en España, cerca de sus seres queridos". "Nuestra familia está viviendo los días más duros de nuestra vida", aseguran en la página de la colecta.

"Hasta el momento habíamos podido hacer frente" a los gastos, cuenta Mikel, que aclara que el entorno de Adrián esperaba que despertara pronto. Sin embargo, el proceso está llevando más tiempo de lo esperado y "lo poco que teníamos se gasta".

Además, aunque Adrián no tiene lesiones de carácter terminal, la familia necesita repatriarle cuanto antes para evitar posibles complicaciones médicas que hagan más difícil el traslado.

La campaña para recaudar fondos está organizada por la hermana de Adrián, Elena Palomino Plaza, quien dispone de presupuestos oficiales y facturas emitidas hasta la fecha, algunas de ellas ya publicadas en la página del 'crowdfunding': https://www.gofundme.com/f/repatriacion-medica-adrian-bring-...