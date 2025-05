Familias monomarentales piden a los políticos que "dejen de pasarse la pelota" y aprueben una ley que las proteja

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ha lanzado este miércoles una campaña en la que denuncian "abandono institucional" y urgen a los partidos políticos a aprobar la Ley estatal de familias, congelada desde 2024, con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra este 15 de mayo.

Bajo el lema 'Prohibido jugar a la pelota en el Congreso', las familias monomarentales piden a los políticos que "dejen de pasarse la pelota" unos a otros y aprueben "un marco protector" para ellas.

"Retiramos los carteles de las plazas por los derechos de la infancia y los llevamos al Congreso de los Diputados por nuestros derechos como familia. ¿Os parece normal que haya tenido que ser el Tribunal Constitucional quien reconozca que los derechos de nuestros hijos e hijas estaban siendo vulnerados por disfrutar del menor tiempo de cuidado que el resto de niños y niñas?", señalan en un vídeo lanzado con motivo de la campaña.

Según explican, estas familias no concilian con otra persona y no comparten gastos de crianza. "Nuestros hijos e hijas no son mitades. Pero parece que no tenéis ningún interés en reconocerlo y eso que por culpa de este abandono institucional somos el tipo de hogar con mayor índice de riesgo de pobreza y exclusión social", añaden diferentes representantes de asociaciones de familias monomarentales.

También precisan que no quieren que el reconocimiento de la monoparentalidad suponga el borrado de otros modos familiares. "Existen distintos tipos de familia que convivimos en nuestra sociedad con distintas necesidades y queremos que también se recojan las nuestras", puntualizan.

En este sentido, dicen no entender que los políticos coincidan en varios puntos en sus propuestas y compromisos políticos, pero que "a la hora de tramitar una ley de familias que está puesta sobre la mesa" no sean "capaces de aprobarla".

"Dejad de paralizar e ignorar las medidas de protección social que plantea la ley de familias. Estáis bloqueando un avance en general y lo que supone la entrada en un marco protector específico para monoparentales en particular", insisten.

Por ello, señalan que "urge una ley estatal". "Dejad de una vez por todas de pasaros la pelota, porque los derechos de las familias monoparentales no son un juego. No queremos más promesas que generen ruido. La ley estatal de familias es urgente", concluyen.