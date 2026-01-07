FAPE y APM apoyan a la periodista Lucía Méndez ante el "hostigamento" del presidente de NNGG del PP de Madrid

Archivo - El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Nacho Dancausa, - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (AMP) han expresado su apoyo a Lucía Méndez, ante el llamamiento hecho a "acosar" a la periodista por el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa.

Dancausa respondió así a las críticas que la periodista hizo a una publicación en la cuenta de esa formación en X, en la que, tras las palabras "Queridos Reyes Magos..." se veía una foto de Nicolás Maduro apresado, pero en la que su cara había sido sustituida por la de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las asociaciones de periodistas condenan que un responsable de una formación política "opte por el señalamiento" a una periodista, en esta ocasión, abriendo un canal en Instagram, en el que enlaza al perfil de Lucía Méndez en X y propone: "No se me ocurre una forma mejor de empezar que pasando una respuesta a esta Charo, que, de vez en cuando, nos levanta el dedito".

La APM recuerda a quienes comienzan su andadura en la vida política que "han de estar dispuestos a aceptar las críticas por sus actuaciones y que no deben olvidar que uno de los pilares de la democracia es el respeto a la libertad de expresión, así como la fiscalización de los medios de comunicación y sus profesionales a sus actuaciones".

Del mismo modo, ambas organizaciones instan a los dirigentes de los partidos políticos a fomentar ese respeto entre sus militantes y a erradicar cualquier tipo de hostigamiento a los periodistas en el ejercicio de su profesión.