La FAPE, la APM y FeSP piden medidas para frenar las "amenazas y acoso" que sufren las mujeres periodistas

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han reclamado este viernes todas las medidas necesarias para que las periodistas puedan ejercer su profesión con seguridad y se frenen las amenazas y acoso que padecen tanto de forma directa, como a través de las redes sociales.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, la FAPE ha destacado que "en todo el mundo, las mujeres periodistas se niegan a ser silenciadas". "Siguen informando con rigor, responsabilidad y en beneficio del interés público", ha recalcado.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid ha pedido el cese el acoso en las redes sociales y en las redacciones y que "desaparezcan los bulos, falsedades y mensajes engañosos que buscan desprestigiar y silenciar a las periodistas".

La FeSP ha advertido de que "las violencias machistas se expresan hoy con especial crudeza en el entorno digital, donde las periodistas son objeto de campañas coordinadas de acoso, amenazas y difamación que buscan silenciarlas, expulsarlas del espacio público y minar su credibilidad profesional".

"Estas agresiones se dirigen de forma particular contra quienes informan sobre violencia de género, derechos humanos, diversidad sexual, migraciones, racismo y corrupción, agravadas con insultos sexistas, amenazas sexuales, ataques a la vida privada y utilización de imágenes manipuladas", ha apuntado la organización.