La FAPE condena el asesinato de cuatro periodistas en un ataque contra un hospital en Gaza

Concentración contra el genocidio de Gaza y por los asesinatos de periodistas - Jorge Gil - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se suma al comunicado emitido por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) a través de su cuenta de X, y condena una vez más los asesinatos de periodistas en la Franja de Gaza.

"Condenamos el asesinato por el Ejército israelí de otros 4 periodistas --ya van más de 240--, en un ataque contra un hospital en que ha habido 14 muertos. Hay que poner fin a la impunidad de estos crímenes de guerra. Apoyamos movilizaciones de protesta que se convoquen", señala la FeSP en su comunicado.

Asimismo, la FAPE ha apoyado la iniciativa promovida por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz Acción Internacional que tiene como objetivo "aumentar la presión para poner fin a los ataques selectivos contra periodistas de Gaza por parte del ejército israelí y exigir el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja".

Ambas organizaciones proponen "una acción coordinada con medios en todo el mundo para condenar la matanza de periodistas en Gaza y exigir el libre acceso de la prensa internacional".

"Desde portadas en negro y 'apagones' en medios audiovisuales hasta otros reclamos y cartelería para medios digitales", proponen las organizaciones. Esta acción se llevaría a cabo el lunes 1 de septiembre a las 12.00 horas.

Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se suman a esta movilización y condenan los asesinatos de periodistas en la Franja de Gaza.