La FAPE condena la deportación del periodista Francisco Carrión del Sahara Occidental por las autoridades de Marruecos

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este jueves la expulsión de Sahara Occidental del periodista Francisco Carrión, redactor de 'El Independiente', por parte de las autoridades de Marruecos.

Así lo ha indicado la FAPE, que ha señalado que Carrión se había trasladado a Dajla, la antigua Villa Cisneros, en labores informativas. Según cuenta el periodista, "fue retenido y, tras hora y media de interrogarlo y cruzar datos, obligado a embarcarse en el vuelo de vuelta a España de la compañía Ryanair, que recientemente ha abierto la línea entre Madrid y la ciudad saharaui".

"Carrión ha expresado que un agente le espetó que su expulsión se debía a lo que había escrito sobre el Rey de Marruecos. En su denuncia informa que no recibió ninguna atención de las autoridades consulares españolas y añade que otro periodista español, José Carmona, de Público, fue deportado hace semana y media", ha manifestado la FAPE.

En este contexto, ha rechazado estas actuaciones y pide al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que exija las oportunas explicaciones a su homólogo marroquí respecto a las razones que han motivado las deportaciones. La FAPE ya ha denunciado en anteriores ocasiones "la vulneración constante de sus derechos que padecen muchos periodistas al ejercer su trabajo en Marruecos, con detenciones arbitrarias y condenas a prisión para varios profesionales de la información".

Además, ha advertido al Gobierno de Marruecos de que "un país que pretende ofrecer al mundo una imagen democrática difícilmente va a conseguirlo cercenando la libertad de información y de expresión".

"La expulsión de reporteros, lejos de conseguir silenciar los hechos, sirve de altavoz de lo que se pretende acallar y motiva la reprobación y condena unánime por parte de los estados democráticos, sus instituciones, organizaciones y ciudadanos", ha remarcado.

La FAPE defiende los principios de "la libertad de prensa como baluarte para la democracia y como cimiento para el desarrollo civilizado de la sociedad", valores que, a su juicio, "no se están respetando". La organización ha recordado que "sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia".