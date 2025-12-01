La FAPE exige puntualidad en las convocatorias de prensa ante retrasos, "algunos de ellos superiores a 40 minutos"

Archivo - Periodistas de diferentes medios de comunicación esperan ante los Juzgados de Plaza de Castilla donde la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido para declarar, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España). La investigación se - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha exigido "puntualidad en las convocatorias de prensa ante los retrasos que se vienen repitiendo en las últimas semanas, algunos de ellos superiores a 40 minutos".

Así lo ha indicado este lunes la FAPE en un comunicado en el que se adhiere a otro difundido por la Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR).

"La APCR no cuestiona la planificación de las agendas de quienes convocan a los medios, pero les pide que respeten el tiempo de los informadores. Facilitar el trabajo de los periodistas es algo esencial para garantizar una adecuada cobertura mediática", sostiene la asociación.

De este modo, la Asociación de Periodistas de Ciudad Real llama a una reflexión "profunda" a instituciones y entidades tras observar una "excesiva duración" de las ruedas de prensa y un número "desproporcionado" de intervinientes, llegando a celebrarse canutazos hasta con siete turnos de palabra. "Esta práctica diluye la claridad del mensaje que los propios convocantes afirman querer trasladar y dificulta el trabajo de los medios", ha manifestado.

Además, la APCR y la FAPE han rechazado el "abuso" de comparecencias abiertas, es decir, actos con intervenciones a los que se convoca a los medios sin un turno de preguntas. "Este formato impide a los periodistas ejercer su derecho a preguntar. Estas convocatorias deben ser excepcionales y justificadas, no la norma", han concluido.