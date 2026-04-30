La FAPE llama a "acabar con la crispación generada por la polarización política" que fomenta los bulos y noticias falsas

Archivo - Varios fotógrafos deportivos de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) alzan sus cámaras como signo de protesta a las puertas de la Sede de LaLiga debido a las medidas adoptadas que no les permite cubri - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) hace un llamamiento para "acabar con la crispación generada por la polarización política que fomenta la difusión de bulos y noticias falsas, contrarias al ejercicio de un periodismo veraz enmarcado dentro de los principios éticos y profesionales".

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, recuerda a profesionales y medios "la necesidad de combatir la desinformación a través de comportamientos públicos ejemplares" y pide que no se difundan "mentiras, bulos o cualquier información que no haya sido confirmada y contrastada".

En este sentido, la FAPE pide alejarse "de las trincheras políticas y de las dinámicas de provocación de agitadores que, disfrazados de periodistas, buscan el enfrentamiento". "Si la prensa no encabeza esta lucha, se facilitará la manipulación de la ciudadanía y será difícil mantener la confianza en los medios de comunicación", advierte.

Por otro lado, la Federación defiende que los periodistas puedan ejercer su profesión "sin acosos, señalamientos, coacciones o intimidaciones, garantizando así el derecho constitucional de la libertad de informar a los ciudadanos". "Hay que cumplir el derecho a la información veraz. Lo contrario, denigra y avergüenza a la profesión periodística", indica.

Ante los avances digitales y la irrupción de la Inteligencia Artificial, la FAPE insta a los medios a "ejercer un uso responsable de la misma y que no se convierta en una herramienta para la manipulación y la desinformación". "Solo su aplicación ética y consciente permitirá que la tecnología esté al servicio de la profesión como ayuda y no como enemigo", añade.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) sostiene que los profesionales de la información tienen "una responsabilidad especial" en la lucha contra la desinformación, la manipulación y la "distorsión de la realidad que propugna el involucionismo".

En este sentido, la organización llama al conjunto de la profesión a "combatir con más fuerza este atajo de delincuentes de la mentira, esos que usan la inteligencia artificial y la tecnología para difundir desinformación".

La FeSP también ha recordado a los "más de 260 de profesionales de la información que han sido asesinados en Gaza, en Oriente Medio, en Ucrania y en otros muchos lugares donde el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo".