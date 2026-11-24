Archivo - La periodista Silvia Intxaurrondo, y el humorista y presentador Manu Sánchez, intervienen durante el foro. A 09 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La Diputación de Sevilla ha celebrado, a través de la Casa de la Provincia, un pr - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado este martes su "preocupación" por el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ha abierto un expediente sancionador a la periodista Silvia Intxaurrondo por las preguntas formuladas en el espacio de análisis y debate de 'La Hora de La 1', y pide a la JEC su "retirada y archivo".

Según ha explicado, la Federación hace esta solicitud "desde el respeto" a la función que la ley atribuye a la JEC y "sin entrar a valorar el contenido de esas intervenciones, porque no es eso lo que se cuestiona, sino el instrumento elegido: un procedimiento dirigido contra una profesional a título personal, cuando lo que está en juego es una responsabilidad que la ley sitúa en otro lugar".

La FAPE comparte que la neutralidad de los medios públicos es "exigible". "Quienes los sostienen con sus impuestos esperan que traten con pluralidad y proporcionalidad a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que sus profesionales distingan con claridad la información de la opinión, y la Federación mantiene ese criterio sin matices", ha indicado.

"Pero el artículo 66.1 de la ley electoral encomienda garantizar el pluralismo y la neutralidad informativa en periodo electoral a la organización de los medios públicos y a sus órganos de control, no a cada periodista por separado", ha apuntado.

A su juicio, trasladar esa responsabilidad a una persona concreta "exige que la conducta reprochable esté definida con precisión, como impone el principio de legalidad sancionadora del artículo 25 de la Constitución".

"CAUCES MÁS ADECUADOS"

Asimismo, considera que existen "cauces más adecuados" y que la propia resolución los apunta "al reconocer que las intervenciones se produjeron en el espacio de tertulia y no en el bloque informativo, que adoptaron la forma de preguntas y reflexiones y que la periodista dio paso a posiciones discrepantes".

La FAPE ha indicado que la JEC ya requiere a RTVE para que inste a la presentadora a observar esos principios, y "si un profesional se excede como moderador, la respuesta corresponde a los responsables editoriales del medio y a su Consejo de Informativos, y, en el plano ético, a los órganos deontológicos de la profesión".

"Abrir, además, un expediente personal nos parece una respuesta desproporcionada, que añade un reproche formal a unas medidas que ya cumplen la finalidad de preservar la neutralidad", ha expresado.

Sin embargo, cree que lo "más grave es el efecto que un precedente así puede tener sobre la profesión, porque no afecta solo a una periodista ni a un programa, sino a los profesionales de todas las líneas editoriales y de todos los medios públicos, estatales y autonómicos".

"El riesgo es que, ante la amenaza de una sanción, muchos opten por la autocensura al tratar asuntos de interés público en campaña, justo cuando la ciudadanía más necesita un debate abierto y plural", ha advertido.

Por eso, la FAPE ha anunciado que sostendrá esta misma posición "cualquiera que sea el medio, la línea editorial del profesional afectado o la formación política que presente la denuncia, sin que ello libre a nadie de la crítica deontológica que corresponde a la propia profesión".