La FAPE se suma al rechazo de la APM ante los "ataques" en redes sociales contra hijos de periodistas

Archivo - MIGUEL BERROCAL La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey. - MIGUEL BERROCAL 686974622 APM - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se adherido este martes al comunicado emitido por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que "considera deleznables los ataques difundidos en redes sociales contra hijos de periodistas" y advierte de la "gravedad "que supone para la convivencia democrática.

La Federación, como la APM, también "deplora que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, contraria al respeto que toda persona merece".

El comunicado de la APM recoge que "en las últimas horas, se han producido algunas insinuaciones y, en el caso de Javier Negre, una acusación directa -sin ningún tipo de pruebas- de que el hijo de Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas de TVE, ha comenzado a trabajar en esa cadena gracias a su padre".

"No es la primera vez que suceden situaciones similares, que ponen en la diana a personas que comienzan su andadura profesional y pueden ver hipotecado por ello su futuro laboral", continúa diciendo la asociación.

La APM recuerda que "en los últimos meses han sido criticados en redes sociales al menos los hijos de los periodistas Jesús Maraña, Isaías Lafuente y Esther López Palomera". "Las críticas han de ser realizadas con argumentos y en el ámbito del trabajo informativo y profesional, no en el plano personal y mucho menos familiar", añade.

La APM, a la que se une la FAPE, condena "rotundamente" estos comportamientos y muestra su apoyo a los compañeros aludidos.