Febrero comienza con lluvia en la mayor parte de España, cota de nieve en ascenso y rachas de 120 km/h en Andalucía

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fabrero comienza con la llegada de nuevas borrascas atlánticas que dejarán un tiempo lluvioso en la mayor parte de España, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por zonas, el área mediterránea se verá menos afectada, aunque también acabarán llegando allí las precipitaciones.

De forma paralela, se registrará temporal marítimo en las costas del norte y vientos fuertes en muchas zonas. Por ejemplo, en las montañas andaluzas no se descarta que el miércoles se puedan registrar rachas huracanadas, es decir de más de 120 kilómetros por hora (km/h). En líneas generales, las nevadas quedarán acotadas en las montañas, aunque la cota de nieve oscilará en función de la llegada de masas de aire más frías o más cálidas.

Esto puede dar lugar a deshielos cuando se produzca una subida de la cota y llueva sobre la nieve caída previamente. Por lo demás, será una semana con temperaturas diurnas en torno a las normales para esta época del año y nocturnas por encima de los valores habituales para estas fechas. Por días, Del Campo espera que este lunes sea una jornada lluviosa en la mayor parte de la Península por el paso de un frente salvo en puntos del sureste peninsular y Baleares.

Las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste peninsular y el sur de Galicia, en el Pirineo aragonés, en torno al Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres y sur de Salamanca, y también en el sur de Andalucía. De acuerdo con el portavoz de AEMET, estas precipitaciones podrán ir localmente acompañadas de tormenta y granizo y la cota de nieve, que inicialmente estará alta, en torno a 1.600 a 1.800 m, bajará hasta unos 1.000 a 1.200 m.

En este marco, las montañas registrarán nevadas copiosas. Además, las rachas de viento soplarán con intensidad en áreas costeras, en Andalucía y en montañas del interior peninsular. En Galicia, habrá un temporal marítimo importante con olas de más de seis metros. Al margen de ello, las temperaturas no variarán demasiado.

El martes continuará lloviendo en buena parte del oeste y centro de la Península, según Del Campo. De hecho, las lluvias serán abundantes de nuevo en el oeste de Galicia, en zonas de sierra de Cádiz y de Málaga y en el entorno del Estrecho y habrá nevadas a partir de unos 1.000 a 1.200 m. Sin embargo, en el caso de que se registren precipitaciones en el Cantábrico, éstas serán en forma de lluvias débiles.

Asimismo, no lloverá ni el área mediterránea ni probablemente lo haga en Baleares. En lo que respecta a los vientos, el pronóstico recoge rachas muy fuertes en zonas costeras de Andalucía y de Galicia, con temporal marítimo. Por lo demás, las mínimas no serán demasiado frías y las heladas quedarán acotadas a las montañas. Aún así, no se recuperarán demasiado durante las horas centrales del día y en buena parte del interior no se llegará a 10ºC.

Un nuevo frente llegará el miércoles y será muy activo ya que vendrá acompañado de una masa de aire muy húmedo. Tal y como ha explicado el portavos de AEMET, esto dará lugar a una jornada con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, aunque menos probables en Cataluña. De nuevo, el pronóstico recoge que las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia y zonas próximas así como en buena parte de Andalucía.

A todo esto hay que añadir que la cota de de nieve subirá a lo largo del día hasta unos 1.600 m, quizás algo menos en Pirineos. Del Campo ha avisado de que los cauces irán cargados y los suelos estarán muy empapados. A su vez, las precipitaciones caerán sobre la nieve de días anteriores, lo que provocará deshielos.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha explicado que el viento soplará un día más con mucha intensidad. A lo largo del miércoles se registrarán rachas muy fuertes, sin descartar incluso rachas huracanadas, es decir de más de 120 km/h en montañas andaluzas. Además, las temperaturas subirán de manera notable en buena parte del país por el carácter húmedo de la masa de aire, pero también por su carácter templado.

El jueves será una jornada similar en la mayor parte del territorio, según del Campo. De esta manera, se registrarán lluvias abudantes y vientos intensos con un ambiente templado. Por zonas, se rozarán los 20ºC en el Cantábrico y los 25ºC en puntos del sureste peninsular.

SEGUIRÁ LLOVIENDO DURANTE EL FIN DE SEMANA, SOBRE TODO EN MITAD OESTE

Ya de cara al viernes y al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que lo más probable es que continúe la llegada de frentes, con lluvias sobre todo en el oeste, sur y centro de la Península y un tiempo más soleado en el este y Baleares. En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas serán algo más bajas, pero de momento suaves en general, sin heladas, salvo en zonas de montaña.

Por último, Del Campo ha explicado que habrá nubosidad este lunes y martes en el norte de las islas de Canarias, con lluvias débiles a moderadas y temperaturas en descenso. Asimismo, soplará el viento con fuerza en las cumbres. El miércoles será un día más soleado, mientras que el jueves podrían llegar lluvias al norte de las islas y a buena parte de La Palma. En este marco, las temperaturas subirán hasta rozar los 23 a 25ºC de media en zonas costeras.

MÁS DE 300 L/M2 EN PUNTOS DE GALICIA Y ANDALUCÍA

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, espera que hasta el domingo se alcancen acumulados muy elevados. En la sierra de Grazalema, la serranía de Ronda, el oeste de Pontevedra y zonas expuestas al suroeste en el entorno de Gredos podrían superarse los 300 l/m2 y en otras áreas del oeste gallego, el Sistema Central y las Béticas se sobrepasarían los 200 l/m2. Asimismo, en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y áreas montañosas del interior podrían registrarse más de 100 l/m2.

En el otro extremo de la balanza, el experto explica que el litoral mediterráneo, Baleares y el Cantábrico oriental registrarán lluvias mucho más escasas al quedar a sotavento de los vientos del suroeste. De hecho, las precipitaciones podrán ser casi inexistentes en el extremo noreste peninsular. A su vez, Canarias también quedará en gran medida al margen de este episodio, aunque se esperan precipitaciones, sobre todo en las islas con mayor relieve.

PELIGRO ELEVADO DE CRECIDAS DURANTE ESTA SEMANA

Por su parte, Eltiempo.es ha añadido que el riesgo de crecidas de ríos será muy elevado esta semana y que habrá una alta probabilidad de inundaciones en zonas sensibles. Según ha explicado, el aumento rápido de los caudales fluviales se verá favorecido por las lluvias persistentes y localmente intensas previstas en amplias áreas de la Península, junto al suelo ya muy saturado por episodios anteriores.

De hecho, el portal meteorológico ha advertido que en algunas cuencas podrían registrarse crecidas importantes, especialmente en el oeste, suroeste y norte peninsular. Por allí se registrarían desbordamientos puntuales en zonas bajas y áreas próximas a cauces. De forma paralela, también se darán deshielos en áreas donde llueva sobre la nieve previamente caída.