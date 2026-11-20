Premiados de la XX edición de los Premios Plumas organizados por la Federación Estatal LGTBI+, celebrada en el teatro Joy Eslava de Madrid, a 20 de noviembre de 2026. - FEDERACIÓN ESTATAL LGTBI+

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha llamado a decidir "qué culturas, qué políticas y qué vidas queremos" en las elecciones generales del 29 de noviembre durante la XX edición de los Premios Plumas que se han celebrado este viernes en el teatro Joy Eslava de Madrid.

"Se lo debemos a quienes se dejaron la piel para que ahora podamos ocupar espacios que en sus mentes eran escenarios inimaginables", ha reivindicado en la gala que ha reconocido la labor en favor de los derechos LGTBIQ+ de la artista Samantha Hudson; las activistas Rusly Cachina y Mer Gómez; el actor Emilio Gavirau el periodista Pablo León.

Asimismo ha premiado al Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, por la aprobación del Real Decreto para la Igualdad LGTBI+ en la empresa y el protocolo de acompañamiento trans en el ámbito laboral, "normas pionera a nivel mundial y fruto del trabajo conjunto de los sindicatos y la propia Federación", han destacado.

Además, la Federación Estatal LGTBI+ también ha premiado con tres menciones a las entidades federadas Bolo bolo, Jerelesgay y Ojalá, "por sus 25 años de labor incansable en favor de la igualdad y los derechos humanos", según ha explicado la federación en un comunicado.

Hudson ha recordado que "en los últimos meses, el pueblo, en las calles y en los barrios, ha recordado que no estamos solas y ha ocupado los espacios para hacerles entender que somos muchas y que no van a poder amedrentarnos". Y ha llamado a seguir "luchando" porque "las voces disidentes, si cantan todas juntas, suenan con más fuerza".

Durante la noche, también se ha puesto especial énfasis en reiterar el "amplio camino que aún queda por recorrer en favor de las libertades fundamentales" con atención a las personas inmigrantes: "Este reconocimiento lo levanto por todo el colectivo LGTBI+ migrante sin papeles, por quienes hoy no pueden cruzar la puerta de este teatro porque una frontera o la Ley de Extranjería se lo impide, y por todas aquellas personas que el sistema dejó atrás", ha reivindicado la activista Rusly Cachina.

La gala ha contado con las actuaciones de María José Llergo, Mel Ömana, Maitetxu Mía, Ouineta, Lucycalys y Carlos Salinas en una ceremonia conducida por Aitor Albizua y Elena Herráiz con 300 asistentes del mundo del activismo, la cultura, el sector empresarial y el político.

"Lo que hacemos aquí es política. Lo que hacemos en las calles es política", ha afirmado Paula Iglesias, que ha reivindicado "la alegría y la libertad" en "un mundo que intentan pintar de gris".